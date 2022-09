Alcúdia reprocha la «falta de transparencia» de Yllanes sobre el trazado del cable eléctrico

El alcalde de Alcúdia, Domingo Bonnín (El Pi), ha denunciado este jueves la «falta de transparencia total y absoluta» del vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, sobre el trazado del segundo cable de alta tensión que conectará la península con Mallorca y que entrará a la isla por un lugar todavía indeterminado del municipio del Nord. Se trata de un proyecto que causa una profunda preocupación en el ayuntamiento ‘alcudienc’ y en la población debido a los efectos que podría tener la instalación eléctrica sobre los vecinos y algunos espacios naturales del municipio como s’Illot de la Victòria o el Corral d’en Bennàssar, dos de las zonas previstas como posibles alternativas para la entrada del cable.

El Consistorio ha celebrado un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día relativo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la resolución del Consejo de Ministros del pasado mes de marzo que aprobó la planificación de la red de transporte de energía eléctrica hasta 2026 y que incluye el cable de alta tensión que afectará al municipio ‘alcudienc’. La propuesta del equipo de gobierno ha sido aprobada por unanimidad de todos los partidos, cuyos portavoces ya participaron en marzo en un acto para escenificar un frente común de toda la Corporación contra la entrada del cable por la zona de la Victòria.

A pesar de la unanimidad, el debate ha tenido algunos momentos de tensión, principalmente entre el alcalde Bonnín y el portavoz de Podemos, José Manuel Aranda, cuando este ha reprochado al equipo de gobierno «falta de transparencia» por no haber comunicado a la oposición las alternativas de trazado del cable que el Ayuntamiento habría puesto sobre la mesa en las reuniones mantenidas con el Govern y la empresa Red Eléctrica, encargada de ejecutar la instalación. Entonces, Bonnín ha respondido que la ausencia de transparencia «total y absoluta» es la de Yllanes, también de Podemos, por no haber informado al Ayuntamiento sobre las intenciones de Madrid de contemplar la entrada del cable por el municipio. «Si no hubiese sido por la presidenta del Consell (Catalina Cladera) el Ayuntamiento no sabría absolutamente nada de este tema», ha añadido, e incluso ha ido más allá en las críticas contra Yllanes al acusarlo de «pasarse por el forro la opinión del Ayuntamiento» y de «no haberse dignado a decirnos nada sobre ello».

Los partidos de la oposición han preguntado al alcalde sobre las propuestas de trazado presentadas por el Ayuntamiento a modo de alternativa a las contempladas en el plan del gobierno central y que son rechazadas por el municipio, como las de la Victòria y el Corral d’en Bennàssar. El alcalde ha asegurado que el Consistorio ha propuesto cinco alternativas, algunas por la Badía de Alcúdia, que «han sido descartadas», y otras por la Badia de Pollença, que no ha especificado. Estas últimas todavía no han recibido respuesta «ni a favor ni en contra».

La exalcaldesa Bàrbara Rebassa (PSOE) ha señalado que «de momento» solo se han trazado «líneas en el mar» para que el cable no afecte a las praderas de posidonia. «Tiene que haber un equilibrio entre la posidonia y la gente», ha apuntado.

Una interconexión de 389 kilómetros

El refuerzo de la interconexión eléctrica con la península, a través de un segundo cable submarino, es la intervención más importante del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica aprobado en marzo por el Consejo de Ministros. Consiste en una interconexión en corriente continua entre las subestaciones de Fadrell (Castellón) y la de Sant Martí (Mallorca). Será un enlace bipolar de 2x200 MW de capacidad, con una extensión estimada de 389 kilómetros submarinos y 16 kilómetros terrestres (once en Mallorca y cinco en Castellón) y con una profundidad máxima de 1.613 metros.

Desde el primer momento, Alcúdia se ha posicionado en contra de que la instalación afecte a determinadas zonas del municipio. Durante el pleno ha vuelto a hablarse de la posibilidad de convocar manifestaciones contra el proyecto.