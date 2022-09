La pescadería municipal de Manacor, situada en la Plaça de ses Verdures, estará abierta en Navidad. Así lo prevé el Ayuntamiento, que vuelve a buscar fórmulas para que el local, cerrado desde enero de este año, pueda volver a abrir con normalidad y con la tranquilidad de que permanecerá abierto por un período largo de tiempo. Por eso, y después de que la licitación haya vuelto a quedar desierta, ha descendido nuevamente el precio inicial del alquiler de 388,25 a 250 euros.

«De momento ya hay tres personas que se han interesado en reabrir el espacio», explica la responsable política de la plaza, Cristina Capó, que añade pero «que están indecisas porque piensan que el precio mensual es algo caro, cuando en realidad está por debajo de la media que se paga en la zona. Por eso hemos decidido que la pujaremos a un precio aún más bajo, porque queremos asegurar la reapertura lo más rápido posible».

Por su parte la concejala de la oposición, Bel Febrer (El Pi), se pregunta si la pescadería ha tenido la promoción adecuada o si ya no tiene atractivo: “Hay que intentar encontrar el empuje necesario para reactivar este plaza o la pescadería volverá a estar cerrada mucho tiempo”. Una crítica que no comparte el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, quien considera que “nunca se habían hecho tantos esfuerzos como para reactivar la Plaça de ses Verdures”, y asegura que en Navidad ya estará operativa.

“A veces los cambios no son razonados, sino que algo hace que cambie toda la dinámica. Pero lo que es seguro es que vamos a seguir picando piedra y destinando esfuerzos”, dice Oliver, que recuerda que la anterior empresa concesionaria tuvo que hacer frente a la pandemia ya los problemas económicos derivados. "Este es un punto comercial muy importante del centro de Manacor y debe recuperarse".

‘Sa botiga des peix', la pescadería de la Plaça de ses Verdures de Manacor, cerró sólo un año y medio después de abrir. La empresa Pescados David Castel SL, que tenía la concesión por un periodo de cinco años prorrogables a otros cinco, no pudo hacer frente al precio del alquiler de 700 euros mensuales y decidió cerrar. Poco antes de terminar el año el Ayuntamiento ya sabía esta decisión e intentó encontrar fórmulas para que el local no cerrara. Curiosamente Pescados David Castel SL subió la oferta inicial de licitación consistorial, que no alcanzaba los 400 euros mensuales, hasta 700 a fin de poder obtener el servicio como mejor oferta. Es decir, 8.400 euros anuales cuando el precio de salida era de 4.500 euros.