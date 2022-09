El ayuntamiento de Inca vuelve a poner en marcha el mercadillo de segunda mano de So na Monda, que se organizará cada domingo en la plaça del Bestiar, de 9 a 13 horas. «La recuperación de este mercado surge de la demanda popular con la intención de fomentar la sostenibilidad y la economía circula», explica el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

La regidora de Mercados, María José Fernández, explica que «hemos incorporado importantes novedades para impulsar la reutilización y el consumo responsable con la venta particular de objetos de segunda mano. Por otro lado, a partir de ahora, también se podrán vender restos de stock».

El Mercat dels Encants, que vuelve ya el próximo domingo 18 de septiembre, es un mercado de segunda mano abierto a la participación de todo el mundo. Por una parte, se mantiene el tradicional rastro con venta de antigüedades, coleccionismo y productos de segunda mano. Por otro lado, como novedad, ahora también se permitirá la exposición y venta de manualidades de producción propia.

El mercado está abierto a la participación de vendedores ocasionales como pequeños comerciantes que quieran vender los restos de stocks después del cierre de su establecimiento o particulares que quieran dar una segunda vida a los objetos que ya no utilizan. «De este modo, un 20% del espacio se reserva a vendedores ocasionales o eventuales para impulsar también la participación de todos los ciudadanos y que el mercado ofrezca productos nuevos y variados cada semana», explica Fernández.

El Ayuntamiento explica que la nueva ordenanza hace especial énfasis en la disposición y colocación de los toldos y paradas comerciales. Todos los productos se tendrán que colocar encima de mesas de una altura no inferior a 60 centímetros y no se podrán colocar los materiales fuera del espacio adjudicado. Por lo tanto, a partir de ahora no se permite la venta de mercancías que se instalen directamente encima del suelo o pavimento.

También se ha retrasado el horario de descarga y montaje de los puestos de venta para no interferir en el descanso de los vecinos de la zona.