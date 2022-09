Jaume Mas Rosselló: «Mi mayor secreto es haber tenido buen trato con todo el mundo»

¿Cuándo empezó usted a trabajar en s’Agrícola?

Entré acabados de cumplir los catorce años, a finales de agosto de 1970 después de la campaña de recogida de la almendra… es decir que llevo aquí desde hace 52 años. Se puede decir que vine directamente de la escuela rural de Son Negre a esta cafetería. De foravila al centro de Manacor. Los primeros 15 años de mozo a cargo del anterior responsable del bar, Guillem Riera Pichurri. Cuando él se retiró entré yo.

¿Ha cambiado mucho la sociedad ‘manacorina’ desde entonces?

Cuando empecé a gestionarlo, en 1985, la sociedad manacorina como toda la mallorquina en general, aún era antigua y con restos del régimen. Todavía era raro ver a una mujer entrando aquí… hoy en día son el 80% de nuestra clientela. He visto cómo el panorama urbano ha cambiado. ¡Imagínese en más de 50 años lo que he podido llegar a ver y oír por aquí! No hay nada de lo que haya pasado en Manacor en el último medio siglo de lo que yo no haya oído hablar. Aunque el ritmo aquí siempre ha sido muy rápido y, obviamente, no te paras a escuchar las conversaciones. Por aquí han pasado procesiones, manifestaciones, foguerons etcétera.

¿Y la cafetería en sí misma?

Sigue habiendo un espacio reservado para los socios de la Associació Cultural s’Agrícola, que tienen un pequeño descuento en las consumiciones, pero es cierto que se ha ido reduciendo poco a poco. Físicamente la cafetería cambió mucho con la reforma que hizo el presidente Toni Serrà en 1989. La Sociedad es ahora más de todos… como le decía todo ha ido evolucionando.

«No hay nada de lo que haya pasado en Manacor en el último medio siglo de lo que yo no haya oído hablar», manifiesta

¿Va por concesión?

Pagando un alquiler mensual a la sociedad, con la que siempre he tenido una gran relación y ningún problema.

¿Cuál es el secreto para aguantar tantos años en el mismo sitio?

El mayor secreto no es más que hacer las cosas bien, no querer complicarse y tener un trato agradable con todo el mundo. No hay más.

En una plaza de Sa Bassa peatonal, ¿hay espacio para tantas terrazas y clientes?

En la primera mitad de siglo XX en Sa Bassa había hasta 9 bares diferentes… cuando empecé éramos el único sin competencia. Por aquí pasaban coches y por tanto no había demasiada tranquilidad. El empedrado y la peatonalización hicieron que la gente volviera al centro. Hoy en día hay tres cafeterías con sus terrazas, pero son negocios complementarios que trabajan cosas distintas y cada uno con sus clientes.

Cuando se marche a finales de año, ¿cree que sentirá nostalgia?

Tengo claro que hay vida después de esto. Además yo confío vivir hasta los cien años, con lo cual me quedan muchos que disfrutar. Me encanta foravila y viajar, así que no habrá problema. No le daré mucho trabajo a mi mujer estando todo el día en casa, eso lo tengo claro… no sea que ya no me soporte [sonríe]..

Tengo entendido que lo suyo son los Paradores…

Eso es. Tengo la tarjeta oro de Paradores de España. Sin ir más lejos la semana pasada mi mujer y yo estuvimos en el de Zamora. Son un lujo, lugares históricos y tranquilos que digamos son un ‘tiro seguro’ a la hora de poder descansar unos días del exceso de trabajo. Actualmente hay unos 106 y ya habremos estado en la mayoría de ellos.

¿Cuántas camisas blancas posee?

Pues no sé ni cuántas tengo, la verdad… camisas de color casi no hay en mi armario. Es más, si me pongo alguna durante un día libre, a la gente le cuesta reconocerme.

¿Cómo se define?

Como una persona feliz. Siempre me ha gustado este trabajo, aunque siendo honrado sea difícil hacerse rico.

Con horarios maratonianos.

El horario es de 6,30 hasta las 22 horas, pero desde las 14 hasta las 17 horas hay tiempo para descansar un poco ya que nunca hemos preparado comidas. De hecho no tenemos ni plancha. Nos hemos basado en los cafés, las ensaimadas o los pa amb oli y no en las pizzas o las hamburguesas. Como le decía, si haces las cosas bien tienes muchos clientes. La cafetera lleva 25 o 30 años con nosotros, el café es excelente, el pan es del día de Can Ribot, las ensaimadas y cruasanes de Can Roca, los tomates son de mi huerto… Servimos alguna cerveza en verano y a clientes que suelen ser extranjeros. Digamos que trabajamos a la antigua en lo que a productos se refiere.

Siempre tiene una frase para cada ocasión…

Sí, cuando me preguntan qué tal, siempre respondo: «Un día muy agradable», o si me piden si tengo esto o aquello les digo que «muy bueno». Con esto y el apoyo del equipo de trabajadoras que tengo, todo es más sencillo.

El verano acaba… ¿por fin?

Este verano ha sido especialmente agotador. Porque ha venido más gente de fuera, pero también porque los manacorins han empezado a salir y a disfrutar de estos meses tan calurosos después de la pandemia.