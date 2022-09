Lletra menuda | Las exigencias del grifo abierto

Sabido es que en las cañerías de la red pública de Manacor gobiernan los nitratos y abundan los rugidos de la alta demanda creciente. Las infiltraciones realizadas en la red en los últimos meses son a todas luces insuficientes, con lo que en la ciudad sigue faltando calidad y en la costa sobra explotación. De no cambiar el panorámica climático actual, las perspectivas no son buenas, no solo para Manacor, también para toda Mallorca. El conseller Mir ya advertía el otro día que, con la tendencia actual, el año que viene puede producirse un gran desfase en cuanto a demanda de agua y capacidad de servicio.

La interconexión de todas las redes públicas de Mallorca con los principales acuíferos de la isla no avanza al ritmo deseado. Algunos ayuntamientos optan ya por incrementar su capacidad de presión, buscando la complicidad de Abaqua, y emprender iniciativas propias. Es el caso del mismo Manacor y Felanitx que buscan en el impuesto de turismo sostenible amparo para financiar una ‘supertubería’ para su costa común, de 24 kilómetros y 8,1 millones de coste previsto. Desde Son Macià a s’Horta, pasando por Portocolom, 30.000 residentes esperan más previsión y seguridad para su necesidad de agua. En la costa enlazada de Felanitx y Manacor confluyen la demanda residencial y la turística con unos pozos y acuíferos cada día más exprimidos y potabilizadoras en perspectivas, mientras la lluvia regatea y desorganiza sus comportamientos naturales. De este modo no se pueden satisfacer las exigencias del grifo y lo que ocurre en el Llevant no es hoy más que la avanzadilla de una problemática que tiende a expandirse sin control.