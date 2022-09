Vilafranca celebró el pasado jueves uno de sus eventos más singulares, el concurso de comer melón. Todo una referencia en la Fira del Meló, que este fin de semana vivirá su apoteosis, con el lema ‘Torna el meló de sempre, com sempre, on sempre’, en alusión a los dos años en que no se ha podido celebrar por la pandemia.

El certamen, celebrado en la plaza Tomeu Penya, dejó un claro ganador en categoría absoluta: Mateu Mascaró Calot, quien logró comerse, en cinco minutos, casi dos kilos de melón (concretamente, 1,998 kilos). No pudo alcanzarle Miquel Llull, que acabó en segunda posición, con 1,880 kilos. El vencedor se hizo con un premio que consistía en 75 euros y tres melones de regalo. Como es habitual en este formato, hubo también una categoría infantil, en que Alexander Bonilla consiguió la victoria, al comer 950 gramos de melón en tres minutos. El concurso registró mucha participación y fue seguido por un numerosos público después de ese paréntesis de dos años por las restricciones provocadas por la crisis sanitaria. El día grande de la Fira del Meló será este domingo. A las nueve de la mañana se inaugurará la Fira, que ofrecerá muestras de motos y coches antiguos, de ganado, de aves, de productos locales, artesanía, maquetación en miniatura y bordados, entre otros. También habrá una degustación gratuita de meló en la calle Santa Bàrbara y en la carretera a Palma esquina con la calle Sol. El domingo, se otorgará el premio al melón de más calidad con premios de 250, 100, 75, 50 y 25 euros para los tres primeros clasificados, respectivamente. A las 11.30 horas, arrancará el certamen del melón más grande, que tendrá lugar en la Plaça Major. Los premios serán iguales a los de la categoría de calidad.