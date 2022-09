El grupo ecologista GOB ha participado en la declaración de 57 refugios de fauna en Mallorca que suman un total de 1.897 hectáreas en las que no está permitida la caza. El último refugio declarado en la isla es el de Son Sabater, en sa Pobla, con 23 hectáreas de cultivos ubicadas a poca distancia del parque natural de s’Albufera.

El grupo ecologista insta a los propietarios de fincas rústicas a declarar refugios de fauna y se pone a su disposición para colaborar en el proceso. «Mallorca presenta una elevada intensidad de caza, y a excepción de algunos espacios naturales protegidos donde no se puede cazar, prácticamente todo el resto del suelo no urbano está ocupado por cotos de caza; por ello, en Mallorca hace falta la creación de zonas donde no se cace y la fauna pueda vivir tranquila», señala el grupo ecologista.

El GOB recuerda que el pasado 21 de agosto se abrió parte de la veda de caza y «la actividad cinegética en Mallorca se intensificó de forma importante». Además, está previsto que el próximo día 12 de octubre empiece la temporada de caza menor que se prolongará hasta el 29 de enero. Es durante este periodo cuando se produce la máxima intensidad de la actividad cinegética en la isla.

Ante esta situación, el GOB asegura que diversos propietarios de fincas rústicas se han interesado por la figura del refugio de fauna como un medio para evitar la caza en el interior de sus propiedades.

Los refugios de fauna son espacios donde está prohibido cazar y están declarados por el Consell de Mallorca a instancias de los propietarios de las fincas y con el aval de una entidad conservacionista como el GOB.