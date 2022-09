Cientos de embarcaciones salen a la mar el primer día de la pesca del ‘raor’

Este jueves ha empezado oficialmente la temporada de pesca del raor, por lo que han sido muchos los aficionados que han salido desde la mayoría de puertos y muelles de la isla (a excepción de los ubicados en la Bahía de Palma, donde la pesca no está permitida los jueves) con el objetivo de capturar el máximo posible de ejemplares del codiciado pescado siempre y cuando no superaran los 50 por cada licencia y 300 por embarcación.

En Cala Bona, desde las 6 de la mañana, cuando la tienda Náutica Sansó abría las puertas, muchos pescadores ya hacían cola para adquirir la gambas de vivero que sirven de cebo para la captura del raor. Muchas han sido las embarcaciones recreativas que han salido del puerto serverí en busca de las primeras capturas. En la bahía de s’Illot se han llegado a juntar más de cincuenta embarcaciones.

No obstante, algunos de los pescadores han asegurado que el primer día las capturas no han sido muy grandes y no se ha llegado al cupo máximo establecido por el ejecutivo autonómico. En cuanto al tamaño de los ejemplares, explican que ha habido capturas de considerable tamaño, pero también han abundado los peces de menor tamaño.

El periodo de pesca autorizada del raor se prolongará hasta el 31 de marzo. Se trata de una de las especies ‘estrella’ de los pescadores recreativos de Balears. La veda de este pescado se estableció por primera vez en el año 2000. El Govern destaca que, gracias a estas medidas restrictivas, la presencia de la especie y las capturas se han mantenido en las zonas de pesca con un incremento del 20% en la talla de los peces.