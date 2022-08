Después del mal trago que se tuvo que pasar la noche del sábado, al no poderse dar a conocer el resultado de la elección de “Vermadores” i “Vermadors” por problemas en el recuento de votos –tal y como ya informó este periódico en la edición digital de ayer–, finalmente, la noche del domingo –y después de una intensa jornada dominical de proseguir con el escrutinio– sí se pudo dar la bienvenida a los nuevos representantes de les “Festes des Vermar”. En medio de un ambiente de gran emoción y con una plaza de la iglesia a rebosar, la adrenalina fue en aumento cuando subía al escenario el funcionario del Ayuntamiento, Paco Massip, para dar a conocer los nombres de los diez elegidos. Antes de eso, pero, y mediante un acertadísimo discurso, Massip explicó con detalle los problemas que habían propiciado el no poder dar a conocer estos tan ansiados resultados la noche anterior. El funcionario quiso recalcar que todo ello tuvo su origen en la decisión del secretario municipal de no permitir ceder el censo municipal a una empresa externa para introducirlo en un programa informático –tal y como se había hecho en los últimos quince años– ateniéndose a la Ley de Protección de Datos. A partir de esa decisión, tomada una semana antes del proceso electoral, empezaron los quebraderos de cabeza, quedando solamente la opción de llevar a cabo las votaciones de manera manual, con papeletas, un hecho que supuso un montón de trabajo extra a la hora del escrutinio, como fue, en primer lugar, descartar los votos nulos, que llegaron a la cifra de 90. Cabe recordar que en una misma papeleta se tenían que marcar diez nombres, el de tres chicas y dos chicos nacidos en 2004, y otros tantos nacidos en 2005. No seguir este protocolo suponía la nulidad de la papeleta. Y es que hay que tener muy en cuenta que, en estas elecciones, se tenían que escoger a los representantes de dos “Festes des Vermar”, las de 2020 y 2021, suspendidas por la pandemia. Antes de finalizar su parlamento, Paco Massip pidió disculpas ante los centenares de personas que abarrotaron el recinto y seguidamente recibió un caluroso aplauso por todas las explicaciones dadas.

Ya sin más preámbulos, llegaba la hora de la verdad. El momento esperado por todos. Y el primero de los nuevos elegidos en ser nombrado era Llorenç Torrens, segundo “Vermador” de los nacidos en 2004, quien obtuvo 695 votos. Como primer “Vermador” se situaba Mateu Alorda, con 707 votos. Àfrica Garcia era elegida segunda “Vermadora d’Honor” al sumar 508 votos; Aina Rosa Salas sería la primera “Vermadora d’Honor” con 546 sufragios; y, finalmente, el cargo de “Vermadora Major” recaería en Abril Gómez, con 562 votos. Por otra parte, de la añada de 2005 sería elegido como segundo “Vermador” Francesc Osadolor Guobadia, al haber sumado 547 votos, mientras que el cargo de primer “Vermador” recaería en Toni Villalonga, con 587 votos. Lluisa Isern era escogida segunda “Vermadora d’Honor”, con 370 sufragios; Aina Alorda conseguía ser la primera “Vermadora d’Honor”, con 412 votos; y, finalmente, el cargo de “Vermadora Major” recaería en Abril Bestard, quien obtuvo 527 sufragios. En total, pasaron por las urnas 1.509 votantes, cuya edad para poder participar era a partir de los 14 años. Una vez reunidos sobre el palco de la plaza los diez nuevos representantes y el resto de candidatos, los regidores del equipo de gobierno les hicieron entrega de unos obsequios. El alcalde, Víctor Martí, agradeció su participación e, igual que en la noche anterior, volvió a pedir disculpas por los problemas surgidos. Martí también quiso tener unas palabras de especial recuerdo para dos jóvenes que pertenecen a la añada de 2020, Joan Marc Bibiloni i Joan Francesc Carbonell, desgraciadamente fallecidos en accidente de tráfico en 2019 y 2021, respectivamente, dos chicos muy añorados por sus compañeros y compañeras. Finalmente, el alcalde despidió el acto deseando unas felices fiestas a todos.