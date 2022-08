Sóller quiere dedicar el superávit a la mejora de las calles y al casal de Ses Escolàpies

El ayuntamiento de Sóller comienza a perfilar a qué inversiones destinará los recursos del superávit y ha fijado la sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Can Maiol, la reforma del edificio de Ses Escolàpies y la mejora de pavimentos como los tres proyectos prioritarios.

La consecución de estos proyectos se financiará con los recursos procedentes del remanente de tesorería obtenido por el Ayuntamiento durante el pasado ejercicio. El municipio registró un excedente de 5,6 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad podrán destinarse a la realización de proyectos de inversión. Aunque existen desacuerdos en el seno del equipo de gobierno en cuanto al destino final de estos recursos, el PP ha fijado sus objetivos ante sus socios de gobierno, que también abogan por la realización de otras inversiones.

Así, tal y como han informado fuentes de los populares, se fijarán una serie de inversiones «prioritarias», entre las que estará la renovación del césped artificial en el campo de fútbol, la remodelación del edificio municipal de Ses Escolàpies, la pavimentación de calles, la reparación de aceras y la mejora de la red de alumbrado público. La suma de estas actuaciones podría rondar los 1,5 millones de euros.

Aparte de estas actuaciones, el PP dará carta blanca a todos los concejales del equipo de gobierno para que presenten sus proyectos. Así, la formación encabezada por Carlos Simarro prevé poner a disposición de los concejales del equipo de gobierno una partida de 100.000 euros para cada uno ellos para que lleven a cabo los proyectos que, desde sus áreas de gestión, consideren más prioritarios. La suma de estos proyectos podría aproximarse a otro millón de euros.

El PP prevé aprovechar la entrada de septiembre para fijar con sus socios de gobierno las inversiones que finalmente se llevarán a cabo desde cada concejalía. Y no sobra tiempo, puesto que los proyectos que finalmente se materialicen deben estar redactados y adjudicados antes del 31 de diciembre, según han confirmado fuentes municipales.

Las negociaciones no evitarán la controversia en el seno del equipo de gobierno. Los socios de Simarro, el no adscrito Sebastià Aguiló y Jaume Bestard (El Pi), manifestaron recientemente que también quieren tener parte en la tarta de las inversiones y prevén presentar sus proyectos para financiarlos con el superávit y no están de acuerdo en solo tener acceso a 100.000 euros. La tensión puede ser más que plausible puesto que en septiembre arranca el último curso político de antes de las elecciones.