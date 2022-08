Isabel Planas Bergas: «Había ganas por el retorno del Rock 'n' Rostoll pero hemos tenido muchas dificultades»

El Rock ‘n’ Rostoll de Maria se queda en la finca de Son Perot. Los organizadores del festival han recibido el okey de la conselleria de Medio Ambiente con algunas recomendaciones técnicas a seguir. Y es que la finca donde se ubica el certamen que este sábado sumará 26 ediciones es, desde 2019, una Zona de Especial Protección para las Aves. Por ello, la semana pasada el GOB instó a Medio Ambiente a trasladar al Ayuntamiento la conveniencia de reubicar el acontecimiento en una «zona menos sensible» ya que «el concierto tiene lugar en la zona más importante de la ZEPA Pla des Blanquer». «Lo especial de Son Perot es la ZEPA pero por las fechas en las que se celebra el festival es compatible. Si se cumplen todos los requisitos en estas fechas, no hay problema para celebrar el Rock ‘n’ Rostoll», sentencia el alcalde de Maria, Bernat Quetglas, tras recibir la resolución de Medio Ambiente.

La presidenta del Rock ‘n’ Rostoll, Isabel Planas, no esconde que la petición del GOB de pedir el traslado de ubicación sorprendió tanto a los organizadores como a los festivaleros. Al final, el Rock ‘n’ Rostoll se queda en la finca. La resolución de Medio Ambiente especifica que el impacto del concierto, en las condiciones que se ha celebrado hasta ahora no parece que haya sigo negativo en relación a la conservación de la ZEPA ya que se trata de una actuación puntual que se celebra cuando la época de reproducción de la gran mayoría de aves ha finalizado y la cosecha está hecha. Además, puntualiza que el aforo no ha superado los tres mil participantes. El documento ambiental propone un conjunto de condicionantes. Se trata de cuestiones técnicas. Por ejemplo, para que la afectación sonora a la ZEPA sea la mínima posible, los altavoces se deben orientar hacia ponent o llevant. En cuanto a la iluminación, deben estar encarada directamente hacia tierra con un ángulo de abertura mínimo. También se deben colocar los contenedores de residuos por fracciones y las actuaciones relacionadas con el festival se deben limitar al 27 y 28 de agosto. Se trata de unas recomendaciones que no implicarán ningún problema a los organizadores. Así lo asegura Isabel Planas.

¿Habrá que reubicar algún escenario para cumplir las condiciones de Medio Ambiente?

Deberemos reubicar el escenario Rock pero ello no supone un problema porque no está montado. Lo único que deberemos tener en cuenta es que no se solapen los sonidos de los dos escenarios pero la finca es muy grande, hay espacio suficiente y no nos supone ningún problema reubicar el escenario.

¿Cómo sentó la petición del GOB de proponer un cambio de ubicación?

Nos enteramos por la prensa, nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, que lo ha solucionado con la conselleria de Medio Ambiente, pero desde un primer momento nos tranquilizaron que el Rostoll se quedaría en Son Perot y así ha sido. La gente vio la noticia y nos empezó a preguntar. Todo el mundo estaba sorprendido y nos emplazaban a hacer lo posible para que el Rostoll se quedase en Son Perot. Y es que después del parón de la covid, hay muchas ganas. Desde el equipo directivo intentamos enviar un mensaje de tranquilidad de que se solucionaría. Mucha gente de fuera de Maria también se ha puesto en contacto con nosotros.

¿Cuanta gente hace posible el Rock ‘n’ Rostoll?

Entre todos somos medio centenar de jóvenes de Maria.

Es la edición número 26, hay muchas ganas. ¿Qué retos se han planteado tras el parón obligado por la pandemia?

Teníamos claro que debía ser una edición en que el Rock ‘n’ Rostoll regresara a lo grande. Debíamos preparar un buen retorno. Las principales dificultades con las que hemos tenido que lidiar este año han sido el tema de los precios que se han incrementado, además del tema del stock. Ha sido un año que hemos tenido muchas ganas, que lo hemos querido preparar muy bien pero también nos hemos encontrado muchas dificultades. Ha sido uno de los años que nos hemos visto con más problemas para llevarlo adelante.

¿Qué cartel han preparado para este gran retorno?

En el escenario Rock tenemos grupos de Mallorca. Whale Trip son de Cataluña, son jóvenes del conservatorio que van creciendo bastante. Shego es el grupo estrella. Son unas chicas de Madrid. Todo son mujeres. El equipo directivo del Rock ‘n’ Rostoll está formado por cuatro persona y tres son mujeres. Queremos fomentar la presencia femenina en la programación. El escenario Safareig es música electrónica. Todos son de aquí. Hemos incluido a Rosana Nun como figura femenina y como manda la tradición Manu Sánchez es el DJ que clausura el Rostoll.

¿En qué momento se encuentra el Rock ‘n Rostoll?

Ahora mismo está en un buen momento. De cara al futuro, en cuanto al rock, nos gustaría enfocarlo a poder traer bandas de fuera para darlas a conocer y que la parte electrónica se abra a otros estilos.