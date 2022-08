Maria Barceló i Crespí: «Ha habido un gran salto académico, el cambio mayúsculo lo centraría en el alumnado»

¿Cómo ha vivido el nombramiento de Hija Ilustre de Porreres?

La verdad es que me han concedido diversos premios muy importantes durante mi vida: Premi Ramon Llull, Premi 31 de desembre, pero este es diferente. A este me lo ha concedido mi pueblo, me lo da la gente de Porreres y esto ha llegado hasta lo más hondo de mí. Me siento una mujer afortunada y ser Hija Ilustre de Porreres me enorgullece. Lejos de jubilarme, me comprometo a seguir trabajando por Porreres, Mallorca y fronteras allá.

A finales de los años 60 no era muy habitual que las niñas siguieran sus estudios para iniciar una carrera universitaria. ¿Nos puede explicar qué pasó?

Estudiando con las Franciscanas en Porreres a principios de los 60 y luego con las monjas de la Caridad, tuve la suerte de tener unas maestras que despertaron en mí las ganas de aprender, estudiar y me inculcaron unos valores humanos que me han acompañado durante toda mi vida. Fue precisamente Sor Catalina Capellà (del Nom de Jesús), de Inca quien habló con mis padres para decirles que su hija debía seguir estudiando y seguir formándose, a lo que ellos respondieron: «Farem el que vosté digui!».

Y vaya si lo hicieron...

Déjame que le diga que en casa, siempre ha habido libros y yo veía a mi padre estudiar y leer mucho. En aquellos años, mi padre ya era Perito Mercantil. Por su lado, mi madre no tenía ninguna titulación, pero sabía realizar tareas de todo tipo y a través de ella también he recibido un modelo y ejemplo de vida que me ha marcado durante todos estos años. Recuerdo sus palabras: «Has de saber fer de tot. Si no ho has de mester, millor!». Prueba de ello es que estos días he hecho la conserva de los tomates para el próximo invierno, tengo previsto hacer la recolección de las ciruelas, almendras, … Es tan solo una prueba de los valores y amor hacia lo nostrat que me inculcaron en mi familia y en mi entorno porrerenc.

Terminados los estudios de secundaria, que se podían realizar en el centro de Felanitx, ¿cómo fue el traslado a Palma para cursar Bachiller?

Tenemos que trasladarnos al año 1963, cogiendo la camiona que nos conducía al Institut Ramon Llull para realizar la prueba de ingreso. El impacto fue mayúsculo ya que no estaba acostumbrada a las dimensiones de la edificación. Yo venía de un colegio de Porreres donde las aulas eran pequeñas.

Pero eso no fue obstáculo para aprobar el examen de ingreso...

No, ya que obtuve una cualificación de Matrícula de Honor. Tengo que reconocer que para ello tuve el refuerzo del plan de estudios de aquellos años que era muy bueno. Nosotros no teníamos coche y no había tantas distracciones como hoy día y por eso nos dedicábamos a estudiar mucho y de aquí los resultados. En Mallorca solamente había dos institutos, el Joan Alcover para las niñas y el Ramon Llull para los niños.

Tras superar varias reválidas nos situamos en 1970, inicio del periplo universitario.

Seguía residiendo en la Casa de Familia de las Monjas de la Caridad, de la que guardo un entrañable recuerdo y de la que estoy muy agradecida. Fue durante este periodo cuando forjé amistades muy profundas con otras internas que a día de hoy siguen bien latentes y que me han acompañado durante todos estos 50 años, ya sea primero como compañeras de estudio y luego como profesoras de la UIB. Cuando inicié los estudios universitarios lo hice en la Facultad de Filosofía y Letras que era una delegación de la Universitat de Barcelona ya que en Mallorca no hubo Universidad propiamente dicha hasta 1983. Eran los inicios de la que es hoy la Universitat de les Illes Balears, era el momento de la recuperación de l’Estudi General que en Mallorca tiene su inicio en 1485, tan solo superado por el Estudi General de Lleida que es del año 1300. Es por este motivo que mi título de licenciada es de la Universitat de Barcelona, aunque mi doctorado (1982) sí que ya es de la Universitat de les Illes Balears. Estoy muy contenta de haber visto nacer la UIB y a su vez haberla visto crecer y convertirse en lo que es hoy día.

Profesora desde 1984 y Catedrática de Historia Medieval desde 2011 de la UIB. ¿Cómo ha vivido la evolución educativa de estos años?

Ciertamente ha habido un gran cambio académico. Para empezar, hemos pasado de depender de la Universitat de Barcelona a caminar libremente y a tener nuestra propia universidad. El cambio mayúsculo lo centraría en el alumnado, personalmente prefiero al de hace 30 años.

Su faceta de investigadora es ampliamente conocida y su afán de encontrar el documento que pueda dar luz a un momento histórico ha sido una constante durante estos años.

Ya desde mis inicios sentía esta necesidad y por ello soy mujer de archivo. Soy asidua de l’Arxiu del Regne de Mallorca, entre otros.