Fent i Desfent | La campaña 'SOS Residents'

Querida. Hay tantas cosas de las que hablar que esa sección se me queda pequeña. Paso del apesteguiazo de esta semana con el que ha quedado demostrado que la silla pesa más que la ideología. Será que si ahora rompen el pacto saben que pasarán años hasta que se vuelvan a sentarse en el poder. Han optado por quedarse sentaditos y calladitos. También se equivocan los de Més con la campaña SOS Residents porque aquí lo que hay que dar es taza y media. ¿No vivimos del turismo? Pues que los traigan a camionades hasta que Mallorca reviente por las costuras. Será la única manera de dar a entender que todos los excesos son malos. Pero lastimosamente, la ambición del mallorquín no cesará hasta que sea demasiado tarde y cuando todos hayamos muerto de éxito, que es en lo que acabará todo eso. Todo sea para que en invierno nos vayamos diez días a Punta Cana a gastar los euritos del verano. No sigo porque después me llamas turismofóbico cuando en realidad no lo soy. Pero es que me da pena que la gente de aquí pase a ser una molestia para la industria turística cuando reclama el derecho a una calidad de vida que perdemos verano tras verano. Por no hablar del turista que se pasa las vacaciones atrapado en retenciones. En fin, ¡desde Sóller con amor!

Desfent | Los mallorquines no somos bien recibidos en esta isla

Querido, estoy por hacer las maletas. Los mallorquines no somos bien recibidos en esta isla, sa nostra. Si vivir en pueblos como el tuyo es una cuestión de valentía por tener que ir esquivando o comerte atascos de 40 minutos, ahora en el Pla tampoco se pueden hacer festivales porque o se molesta a los señoritos de las viviendas vacacionales o la multitud agobia a los pájaros. Perdonen que les llame pájaros y no aves pero es que mi indignación ya ha llegado al límite. Hasta el GOB encuentra que las aves de la ZEPA de Son Perot donde se celebra el Rock ‘n’ Rostoll tienen más prioridades que los aquí residentes. Creo, Joan, que hem perdut es seny y entonces no nos quedará otro remedio que aupar a L’amo de ses Garroves como nuestro gran héroe. Confío en el protagonista de la última creación de Melicotó para que haga imperar un poc el seny. De la amenaza de MÉS y Podemos de abandonar el pacto y su ridícula puesta en escena también me callo pero, vaya, en tu línea: mucho lloriquear pero sa cadira és sa cadira. ¿Qué se pensaban que temblaría nuestra segunda presidenta? Si tú te has vuelto armengolista, yo me declaro claderista. Desde el Pla con amor (con permiso de los pájaros).