El conseller responsable de la falta de trenes de refuerzo para el Much, Josep Marí, titular de la conselleria de Movilidad del Govern, lamentó ayer las «molestias» por lo ocurrido el pasado lunes en el transporte público.

Como se recordará, los trenes de los Servicios Ferroviarios de Mallorca se colapsaron por completo para ir y volver de la fiesta a Palma y Manacor. Miles de personas abarrotaron los andenes y los trenes no dieron abasto para transportar a todos los jóvenes que querían regresar de la verbena. Se vivieron escenas de avalanchas, aglomeraciones y muchos nervios.

Preguntado por el asunto, el conseller subrayó que no quiere «culpabilizar» a nadie, pero insinuó que ni los organizadores de la fiesta ni el ayuntamiento de Sineu «hicieron llegar la necesidad» de los trenes de refuerzo al Govern.

En esta línea, fuentes de la Conselleria ya explicaron a este diario el pasado martes que el SFM «siempre está dispuesto a reforzar el servicio en los eventos multitudinarios», pero son los organizadores quienes tienen que realizar la solicitud.

Marí se reafirmó en este argumento e insistió en que el SFM y el Consorcio de Transportes de Mallorca atienden todas la solicitudes que puede haber en relación a este tipo de celebraciones.

«Lo hicimos con el Mallorca Live Festival, con el Canet Rock o en Inca con el concierto de Antònia Font», aseguró. Pero en la fiesta del Much no se hizo, según Marí, porque los organizadores no lo pidieron. «Espero que, en todo caso, para años posteriores seamos capaces de dar servicio a la ciudadanía», añadió el conseller.

Videos com aquest s'han vist els darrers dies a les xarxes després de la manca de previsió del @TIB_Mallorca agreujada per la retallada de freqüències de l'estiu de @sferroviarism @TrenSFM pic.twitter.com/6nrVX0FcvT — MobiMallorca (@MobiMallorca) 10 de agosto de 2022

Justo ayer se hizo viral en redes sociales un vídeo, publicado por la plataforma Mobi Mallorca, de los jóvenes corriendo y empujándose para entrar al vagón, en una suerte de intento por no quedarse fuera. Las imágenes, grabadas en un vagón en pleno caos, muestran la avalancha de personas que tratan de entrar al tren con empujones. Después, la cámara, desde dentro del convoy, enfoca a varios jóvenes que se quedaron fuera y corrieron para intentar acceder a otro vagón.

«Estamos creando ciudadanos que lo primero que querrán hacer cuando cumplan 18 años es sacarse el carnet de coche», manifestó la entidad en una publicación que varias decenas de usuarios apoyaron y compartieron.