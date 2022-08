La vuelta a casa del Much de Sineu hacia Palma y Manacor fue un caos para muchos jóvenes. Andenes abarrotados, vagones llenos hasta los topes y escenas de avalanchas, muchos nervios e incluso pánico: "No nos pasó nada de milagro, pero fue muy peligroso y tuvimos miedo", explica una de las afectadas, de 26 años.

La joven vive en Palma y cogió el tren para la ida y la vuelta a Sineu: "Ambos trayectos fueron una locura, lo pasamos muy mal", asegura, si bien lo peor llegó por la noche, para regresar a casa. Los usuarios se agolparon en los andenes para subirse en los últimos trenes, lo que provocó aglomeraciones multitudinarias al terminar la fiesta, nadie con mascarilla y con las temperaturas disparadas: "Nos agobiamos porque, además de no saber si podríamos volver a casa, hacía un calor insoportable y estábamos todos amontonados", relata la afectada.

Al parecer, la escena se repitió en los andenes de los trayectos hacia Palma y Manacor, así como en las estaciones para comprar los billetes. En general, los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) no dieron abasto, puesto que los horarios de los trenes eran los habituales y no se reforzaron las frecuencias con un dispositivo especial por el Much.

Los usuarios recuerdan incluso episodios de violencia en los andenes al llegar el tren. Según explican, el espacio de los vagones era insuficiente y no cabían todos, por lo que hubo que hacerse hueco "con empujones y codazos".

"La avalancha cuando llegó el tren fue tal que unas 15 o 20 personas se cayeron al suelo, entre ellas mis amigos y yo. Nos pasaron por encima y nos pisaron", cuenta otra afectada de 40 años. "Cuando pude levantarme me di cuenta de que había perdido el móvil. Y evidentemente, no pudimos acceder al tren", lamenta.

Sin embargo, esta misma usuaria recuerda que desde el andén vio a otra joven que sí había logrado entrar, pero estaba pegada a la entrada del vagón, aplastada contra otras personas y llorando, completamente angustiada: "Por favor, cerrad las puertas, ya no cabe nadie más".

Fuentes de la conselleria de Movilidad preguntadas por este diario han confirmado que no hubo un servicio especial de trenes ayer por el Much, aunque sí que hubo un refuerzo de seguridad.

Por ejemplo, en la estación de Sineu había seis vigilantes de seguridad, según explican estas mismas fuentes, que recuerdan que "este verano ha habido muchos servicios especiales de transporte público", como los del Mallorca Live Festival, el Canet Rock o el concierto de Antònia Font, pero son los organizadores quienes tienen que realizar la solicitud.

"El SFM siempre está dispuesto a reforzar el servicio en los eventos multitudinarios, pero la organización de la fiesta, sea el ayuntamiento o sea una entidad o asociación, tiene que hacer la petición", han recalcado esta mañana en la conselleria de Movilidad.