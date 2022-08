Pollença estrena alcalde ‘mollero’

Pollença estrena alcalde. Tomeu Cifre (Tots per Pollença) ha cedido este sábado la vara de mando al que ya es la máxima autoridad municipal, Andrés Nevado de Unió Mollera Pollencina (UMP), un partido que nació en 1995 para defender los intereses del Port de Pollença y que ahora debuta en la alcaldía. Así, el líder mollero ha jurado el cargo confesando que estará orgulloso de servir como alcalde al pueblo de Pollença que le acogió hace 25 años.

«Es un día muy señalado, histórico y especial porque llegué a este municipio hace 25 años. Me he sentido muy bien acogido, por lo que estoy muy contento de poder dar algo a cambio: mi servicio incondicional como su representante», ha reconocido un alcalde electo visiblemente emocionado que coge el testigo de Tomeu Cifre al frente del equipo de gobierno formado en 2019 por Tots Per Pollença, UMP, PP y El pi que se incorporó posteriormente. El nuevo primer edil ha destacado que el órgano de gobierno municipal ha sabido mantener «la estabilidad política para poder llevar adelante sus proyectos y su estrategia de gestión».

«Es verdad que teníamos ilusión de llevar a cabo proyectos que formaban parte de nuestros programas pero la pandemia de la covid nos obligó a redefinir nuestra prioridades y anteponer a las personas y sus necesidades a las infraestructuras y las actuaciones no urgentes». De todas formas, ha desgranado algunas de las actuaciones diseñadas para «mejorar el día a día de las personas que vivimos en el municipio» como la remodelación de la plaza Miquel Capllonch, «una reivindicación histórica», o la peatonalización de algunas calles del centro histórico de Pollença.

En el capítulo de agradecimientos, Nevado ha dado las gracias al equipo de gobierno de la anterior legislatura porque «me ayudó a caminar en el mundo de la política» y a sus compañeros de esta legislatura porque «me han ayudado a salir de esta dura situación». También ha agradecido el respeto de los partidos de la oposición y a los regidores del equipo de gobierno, además de amistades y familia. Ha dado un «agradecimiento especial a Tomeu Cifre por la gestión diaria y en especial durante la pandemia porque tus propuestas y decisiones han supuesto una mejora para las condiciones de vida de pueblo». El nuevo alcalde ha dado las gracias a los trabajadores municipales por su labor diaria. De hecho, el inicio de la sesión plenaria ha estado marcada por la protesta de un grupo de trabajadores municipales que ha aprovechado la ocasión para manifestarse en las afueras de la sala consistorial para reclamar el pago de la carrera profesional. Las pitadas y gritos iniciales han llevado a Nevado a pedir en varias ocasiones respeto para que se pudiera desarrollar la sesión. Es verdad que incluso los trabajadores han accedido a la sala de plenos para exhibir una pancarta en la que exigían el cumplimiento de los acuerdos. Acto seguido se han marchado y la sesión se ha desarrollado sin la protesta de telón de fondo.

Precisamente, el alcalde saliente Tomeu Cifre ha espetado un «en un día tan importante nadie tiene el derecho ni motivos para eclipsarte». En su intervención, Cifre ha reconocido que ha sido un pacto de gobierno «fácil de llevar», con un equipo de gobierno «cohesionado». «Hemos hecho muy buen trabajo», ha celebrado pese a una legislatura que ha estado marcado por la pandemia. Del nuevo alcalde, Cifre ha destacado que es una «persona fiel, próxima, humilde y que sabe escuchar». «Lo harás bien y el pacto llegará a final legislatura sin fisuras», ha zanjado Cifre que ha agradecido a Nevado que sea capaz de entender las decisiones tomadas y que siempre mire por el bien del pueblo. «Estoy convencido que representarás la totalidad del municipio, que nadie dude que a pesar de ser un partido que nació para defender los intereses del Moll ha dado un paso más y defensa los intereses de todo el municipio. «Todos te ayudaremos, estaré a tu lado para aportar siempre que lo necesites». Y es que una de las incógnitas era si Nevado haría efectivo el pacto de gobernabilidad y accedería a la alcaldía, una duda que se despejó en la asamblea que en mayo celebraron los militantes de UMP.

Cabe recordar que en la pasada legislatura, UMP había pactado con la izquierda pero en 2019 con la llave de gobierno en sus manos optó por un cambio de socios. Desde la oposición, Miquel Àngel March de Junts Avançam le ha reclamado que se publique el pacto de gobernabilidad y le ha desgranado los retos que se le presentan como alcalde como mejorar las aguas de la Bahía de Pollença. «Ya no hay excusa para la reforma del alcantarillado», ha esgrimido March. También le ha invitado a pacificar las relaciones entre el equipo de gobierno y los trabajadores del ayuntamiento y ha reprochado el retraso en las licencias urbanísticas y que la escoleta pública de 0 a 3 años no sea una realidad.

Los regidores de la corporación no han dudado en destacar la cercanía, la honradez y el talante sencillo y humilde de Andrés Nevado, que desde este sábado pilotará hasta final de legislatura el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pollença.