Fernando Heredia 'La roca': «Estoy muy decepcionado con la cúpula de VOX, sólo fueron a colocarse»

Después de 25 años de carrera repartidos entre el fullcontact y el boxeo, Fernando Heredia ‘La Roca’ (Manacor, 1982) cuelga definitivamente los guantes este sábado en el pabellón Margalida Fullana de Sant Llorenç, en una velada donde pone en juego su título mundial por última vez ante el también mallorquín Pascual García. Un adiós también a la política local (se presentó hace tres años como número 2 de VOX en Manacor) de la que dice estar decepcionado «sobre todo por cómo me trató la cúpula».

Si echa la vista atrás, ¿cómo cree que ha sido su carrera deportiva?

Ha sido una carrera larga, dura y con altibajos. Pero no me quejo, he disputado 98 combates con nueve campeonatos de fullcontact de los que he ganado siete. Mañana a partir de las 20 horas será el décimo y en un escenario ideal para despedirme.

¿Ha disfrutado más de fullcontact o del boxeo?

Aunque no haya tenido tan buenos resultados, para mi la experiencia con la federación de boxeo ha sido mucho mejor que con la confederación española de kickboxing en su momento. Nunca me sentí arropado ni cuidado por los sus responsables. Me tenía que buscar yo mismo la vida y había demasiada política que no me gustaba de por medio. Por eso si ahora volviera a empezar dedicaría mi carrera desde el principio al boxeo.

El aspirante de uno de sus títulos también es mallorquín...

He tenido que pelear en las peores plazas y en ambientes de presión, por eso la única condición que puse fue que el aspirante el título fuera también de la isla, en este caso contra Pascual García, que es de los luchadores más puros de la disciplina.

¿Por qué ha decidido que ya es suficiente?

A mis 40 años siento que todavía puedo competir, pero al mismo tiempo noto que la gente joven viene muy fuerte, que la preparación para estar en buenas condiciones me cuesta muchísimo más y que los días de recuperación se alargan. Así que ha llegado el momento. De todas formas mis rutinas del día a día no van a cambiar demasiado, seguiré con mi gimnasio (el Azor Gym de Sant Llorenç) formando a boxeadores.

¿Cúal és su día a día deportivo en el sentido formativo?

Pues actualmente viajo cada semana al Reino Unido, que es la cuna de este deporte, para entrenar a muchos aspirantes y profesionales jóvenes, en Londres, en Manchester, Birmingham o Newcastle. Al mismo tiempo tengo varios proyectos con la Federación Balear de Boxeo para sacar a chicos que puedan competir en el boxeo olímpico y profesional en un futuro a corto plazo.

¿Cómo valora su breve paso por la política?

Estoy decepcionado con la cúpula de VOX y con la política en general, porque no miran por los intereses locales sino que mantienen un discurso nacional alejado de lo que pasa a pie de calle. Además a los que nos presentamos en las listas locales de VOX por Manacor hace tres años, nos apartaron al día siguiente sin darnos explicaciones y de una manera que no merecíamos.

¿Su mala experiencia es pues con la dirección en Balears?

Mi desilusión es sobre todo con Jorge Campos y su mujer. Considero que no han sido honestos. Utilizaron mi nombre para entrar en las listas y después no quisieron saber nada de mi ni de mis compañeros. Pienso que entraron en el partido para colocarse y vivir de ello. El único que nos dio una explicación y ha sido considerado durante este tiempo es el general Fulgencio Coll.

