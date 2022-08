Arte y solidaridad van de la mano en Art Nit Campos

Este viernes Campos volverá a convertirse en la capital del arte emergente con motivo de Art Nit Campos, un evento en el que no falta la complicidad entre lo artístico y lo solidario. Fils de gent es la instalación de la campanera Fàtima Lladó, que ha confeccionado una intervención textil que arranca de la Torre de Can Cos y recorre distintas calles. Son metros y metros de pañuelos aportados por la Asociación Española contra el Cáncer y por los propios campaners y campaneres que no han dudado en aportar su pañuelo en esta instalación que va más allá del arte y busca apelar a la consciencia de la ciudadanía para que el cáncer deje de ser «un tema tabú» y pase a considerarse «una enfermedad crónica».

La diseñadora de moda (y también enfermera) explica que el pañuelo se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el cáncer y, ahora, es el eje principal de Fils de gent, una instalación creada a partir del lema actual de la AECC de que «el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales ante el cáncer». Lladó explica que la entidad le ha aportado un gran número de pañuelos recopilados en las distintas campañas contra la enfermedad. Ello, y la colaboración ciudadana que ha donado sus pañuelos para que su instalación sea una realidad, le ha permitido que arte y solidaridad contra el cáncer se fusionen en esta edición de Art Nit Campos. «La intervención habla de equidad. Entiende los pañuelos como personas distintas, creando un hilo visible en medio del pueblo. Todas están conectadas como una lucha para lograr una igualdad de oportunidades ante el cáncer, dependiendo de las distintas necesidades de cada persona», desgrana la artista que confiesa que el mundo textil recorre la mayoría de sus últimos proyectos. «Alimento mi creatividad, exponiéndome a un nuevo reto, con una instalación artística que me ha permitido vivir un proceso experimental diferente con una obra visual que habla de personas, equidad, solidaridad y lucha», sentencia Lladó.