Los Cossiers ilustran el cupón de la ONCE del 15 de agosto

Los Cossiers de Montuïri ilustrarán el cupón de la ONCE del 15 de agosto, fecha de la Asunción de la Virgen y día de la primera de sus tres salidas de las fiestas de Sant Bartomeu. La fotografía del montuïrer Gaizka Taro corresponde al baile de es Mercansó. La presentación, que tuvo lugar ayer en el local de la Agrupació Cas Retratista, estuvo presidida por el delegado territorial de la ONCE, Josep Vilaseca; el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE, Antoni Sorá; el alcalde de Montuïri, Joan Verger y regidores del Ayuntamiento.

Vilaseca anunció que «serán cinco millones y medio de cupones que circularán por el territorio español dando a conocer a Montuïri y sus Cossiers». El vicepresidente Antoni Sorá remarcó la importancia de su venta que repercute en acciones solidarias. El alcalde Verger manifestó «el orgullo que el hecho representa para el pueblo y para los danzarines que posibilitará que una localidad del Pla de Mallorca sea difundida por el Estado Español». Cerró el acto el flabioler de los Cossiers, Tomàs Salom, quien interpretó la pieza más popular, Flor de Murta, que inaugura cada unas de las actuaciones de los días 15, 23 y 24 de agosto y que, además, se ha convertido en el himno de la villa. La delegación balear de la ONCE había efectuado la propuesta a la central de Madrid la cual, después de la valoración de los informes correspondientes, determinó que la imagen de los Cossiers figurase en el cupón de un día tan señalado como es el de la primera de las actuaciones por Sant Bartomeu que datan desde 1750. El ancestral baile de los Cossiers de Montuïri mereció en el año 2012 el premio Ramon Llull por «mantenerse fiel al espíritu de la celebración». En 2018 fue declarado fiesta de interés cultural por el Consell de Mallorca que «reconoció así al grupo de danza ritual por siglos de historia y sentido fervor vecinal».