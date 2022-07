Costumari popular | La lluna de gener i el sol d'agost són els millors de tots

Era un militar basc que, a causa d’una ferida greu i una llarga convalescència va deixar la carrera de les armes per seguir una vida santa. Segons el llegendari popular, sant Ignasi va descobrir la virtut purgant i antitèrmica d’un fruit astringent, conegut, en honor seu, com a “fava de sant Ignasi”. Aquesta llavor, semblant a una ametla grossa i granelluda, és emprada en farmàcia per obtenir l’estricnina, alcaloide molt tòxic, que pot produir la mort si te n’excedeixes en la dosificació. Els nostres padrins, quan es purgaven o patien febres, invocaven sant Ignasi perquè la medicina els fes bon efecte sense dolor ni altres complicacions.

Entra l’agost

Era conegut entre els romans com sixtilis, o sisè mes de l’any. Després es va canviar aquest nom pel d’Augustus, per honorar l’emperador August. Té trenta-un dies. Molt lentament, a l’agost el dia va minvant i la nit es fa cada vegada més llarga. Minut a minut el sol tarda cada dia un poquet més a sortir i també, minut a minut, cada dia avança la seua posta. Anam camí de l’equinocci de tardor, moment en què el dia i la nit tendran una idèntica durada de dotze hores; això és el que significa equinocci. Hi ha molta gent que té fe en ses Cabanelles, que és com anomenaven els dies primer, segon i tercer d’agost. Si en aquests tres dies el dematí hi ha rosada, no faltarà pluja durant tot l’any. Si el dia primer no n’hi ha, no plourà primerenc, i si no n’hi ha el darrer, no plourà tardà.

La canícula de l’agost

La xafogor és present, ja que l’estel Sírius -conegut com l’estel del Ca- en aquest temps neix i es pon amb el sol i li encomana la xafogor. Per sant Llorenç (10) és quan fa més calor. Un temps eixut, però també amb barrumbades estiuenques -“plou i fa sol”-. És el mes de les festes patronals o majors. Temps de passejos a la fresca, de tremponades, de fer la xerrada post el sol, de gaudir del temps estival. “Cada cosa al seu temps, i les figues per l’agost”; “De figues a figues” (d’agost a agost); “Per la Mare de Déu d’Agost, a les set ja és fosc”; “Aigua d’agost, safrà, mel i most”; “Si plou per la lluna nova d’agost, plourà nou llunes seguides”; “Qui cava la vinya per l’agost, omple el celler de most”; “Quan l’agost és aquí, l’ametla a collir!”; “Gallina agostina, ponedora fina”.

La Mare de Déu de les Neus (2)

Aquesta advocació mariana té un origen llegendari. Temps era temps tal dia com avui, va caure una gran nevada a Barcelona. Tot va quedar cobert de neu excepte una petita clapa, prop del que avui és la plaça de Sant Jaume, on es va trobar la imatge de la Mare de Déu. Tothom va veure en aquell fenomen un signe celestial i a l’indret on es va trobar la imatge es va aixecar una església, que va ser dedicada a la Mare de Déu de les Neus. Però també se celebra la dedicació de la basílica de Santa Maria, una de les quatre basíliques majors de Roma que la Mare de Déu indicà, amb una nevada en aquesta data, el redol on volia que fos edificada la basílica. “Mare de Déu de la Neu,/ Vós sou blanca que lluïu,/ per què no el me devertiu/ an aquest estimat meu?”

Entra el creixent (4)

Continua la collita de prunes, peres i pomes. I a l’hort, tomàtigues, albergínies, pebres, mongetes, cogombres, espinacs... Un bons trempons i verdura i fruita fresca! És bon temps per eixermar i entrecavar les soques de les oliveres. Diuen que els dies d’agost que fa boira, els mateixos dies d’abril de l’any que ve sol ploure, i si plou el mes d’agost hi sol haver esclata-sangs. Per fer malbé el gram sense fer servir herbicides, per l’agost es passa una rella i, amb la calor i el foc del sol, es mor. Es poden sembrar les patates tardanes que s’arrancaran devers el desembre, prop de Nadal..

Sabíeu que...?

-Avui és el Dia dels Guardaboscos. Dijous (4) és el Dia Internacional de la Cervesa.

-Conten que, temps era temps, Roma estava envaïda per una gran plaga de llagosta, i el Papa va ordenar unes pregàries en honor de sant Marc; Roma va quedar lliure d’aquest insecte que delmava la collita i així, sant Marc, va quedar com a defensor dels pagesos contra qualsevol plaga que pogués malmetre les collites.

-Un remei contra el constipat era la infusió dita de les set herbes, feta a base de: malva, salze, saüc, eucaliptus, til·la, camamilla i farigola.

-Andreu Ferrer ens explica que “Folklore” és la ciència que recull i estudia tots els matisos de les manifestacions d’un poble, mentre siguin essencialment inconscients, anònimes, col·lectives i permanents; si alguna d’aquestes característiques falla a una manifestació, aquesta podrà dir-se popular, però no folklòrica. Són inconscient perquè foren acceptades i transmeses pel poble; anònimes perquè tot i que hi va haver un creador, el seu nom fou esborrat amb el temps; col·lectives perquè formen part del grup; i permanents perquè ha subsistit al pas del temps.

-El Dr. Carles Amengual ens diu que “La ceba ha de sentir les campanes”, és a dir, quan es planta s’ha de colgar molt poc. La ceba, cosina-germana de l’all, és una de les hortalisses més importants, pel seu aliment i les propietats medicinals: diürètica, sudorífica, vermífuga, antisèptica i reguladora del nivell de glucosa en sang. Els esportistes haurien de menjar molta ceba. En tallar el bulb, l’oli volàtil sulfurat que desprèn irrita la conjuntiva i fa llagrimejar. És indispensable en la cuina mediterrània.

-«Feliç qui coneixent el passat, resol el present» (Confuci, filòsof, professor, escriptor, 551-479 aC).