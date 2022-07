Vecinos del Port d’Alcúdia desalojados por riesgo de derrumbe reclaman ayuda

Vecinos que fueron desalojados de sus pisos a principios de este mes tras detectarse fallos estructurales en un edificio del Port d’Alcúdia reclaman a las administraciones que se les dé una solución habitacional, después de que se les haya comunicado que a partir de hoy tienen que abandonar el hotel donde se les había acogido hasta ahora.

En declaraciones a este diario, el alcalde de Alcúdia, Domingo Bonnín, aseguró que en ningún caso el Ayuntamiento, que sufragaba esas estancias de hotel, dejará abandonados a los vecinos afectados. Con todo, Bonnín precisó que no todas las familias están en la misma situación económica. «Hay tres familias sin medios a las que les buscaremos alternativas, ya sea un piso u otro alojamiento, que no se preocupen», expuso Bonnín, quien continuó: «A las familias con posibilidades económicas de alquilar un piso no las podemos tener alojadas ad eternum».

El edificio residencial situado en el número 7 del Port d’Alcúdia, que consta de cinco plantas, fue desalojado por los bomberos el pasado 7 de julio, después de que se detectasen fallos estructurales en los pilares de uno de los locales situado en los bajos. A cada residente se le dio aquel día 10 minutos para recoger sus enseres básicos, y desde entonces no han vuelto a sus domicilios. «La mayoría de pilares se encuentran en un estado muy regular. Hasta el arquitecto ha dicho que no se explica cómo el edificio sigue en pie», explicó una de las personas afectadas, quien informó de que se les ha comunicado que, hasta el próximo mes de enero, no podrían volver a sus antiguas casas.

Después de ese desalojo forzado por las circunstancias, a aquellos vecinos que no tenían posibilidad de quedarse con familiares o de encontrar otro alojamiento provisional se les realojó en un primer hotel del Port. «Lo agradecimos mucho, porque por lo menos nos dieron un techo», apuntó una vecina.

El día 12 de este mes, continuó explicando, fueron realojados en otro establecimiento hotelero, donde han vivido hasta ahora. A partir de hoy, sin embargo, tendrán que abandonar esta residencia provisional. Las personas afectadas se situarían en torno a una veintena. «Cada uno con su situación: hay familias con niños, pensionistas, personas con discapacidad...», indicó una de las personas realojadas, que refirió que, desde el Ayuntamiento, se les dijo que se les darían ayudas, «según la vulnerabilidad». Familias que no entran dentro de ese baremo económico subrayan la dificultad de sufragar con medios propios un alquiler en pleno verano, al tiempo que rechazan la opción que se les ha ofrecido de ir a un albergue. «Que nos den algún tipo de ayuda, por lo menos hasta enero. Por lo menos, un techo para podernos organizar», declaró una afectada.

El alcalde subrayó que, desde el principio, han tenido un «contacto diario» con los vecinos y que el Ayuntamiento «ha hecho todo lo que ha podido». Agregó que en pleno verano, con la alta ocupación, no se podía seguir con la solución de los hoteles. «La solución no es fácil, pero seguiremos trabajando y no les dejaremos abandonados», afirmó.

