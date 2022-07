A partir del 25 de julio las cinco líneas de referencia del Norte de Mallorca incrementarán sus servicios y mejorarán las conexiones para dar respuesta a la creciente demanda de los usuarios.

El director general de Movilidad de la Conselleria de Movilidad y Vivienda, Jaume Mateu, y el gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), Maarten van Bemmelen, se reunieron ayer con el alcalde de Alcúdia, Domingo Bonnín, para acordar un aumento de las frecuencias en las cinco líneas de autobús que conectan los municipios de la Bahía de Alcúdia con Inca y Palma: 302, 315, 322, 324 y A32.

Aumento de frecuencias

La Conselleria explicó que esta propuesta se concreta en un aumento de las frecuencias de un 20% de lunes a sábado y un 52% los domingos en la línea 302 con ruta Can Picafort-Alcúdia y Palma, se prevé que haya un servicio cada 30 minutos prolongándose el horario y manteniéndose a lo largo de la semana. Un 35% en el caso de la línea 315 que va desde sa Pobla hasta Bahía de Alcúdia, además se alargará su recorrido hasta Inca. Esta línea es un servicio exprés que no hace paradas dentro del corredor de la Bahía de Alcúdia y, por lo tanto, permite separar la demanda urbana de los viajes hacia Muro, sa Pobla e Inca. Por otra parte se ampliará un 6% en el servicio de la línea 322 que une Pollença y Playa de Alcúdia; y un 11% en la línea 324 entre Can Picafort y Alcúdia, en este caso se han añadido dos buses y el servicio se alargará hasta mas tarde. En las horas más centrales la frecuencia llegará a ser de 12 a 15 minutos.

Todas las expediciones de la línea 302 pasarán por Inca, mejorando así la conexión entre Inca y el corredor que va de Alcúdia a Can Picafort. Esto supondrá un total de 34 idas de Inca hacía la bahía de Alcúdia y 33 vueltas los siete días de la semana. La diferencia está en que antes había 24 idas y 20 vueltas de lunes a sábado, los domingos en cambio tenían 21 idas y 18 vueltas.

La línea 315 saldrá desde Inca hasta la Bahía de Alcúdia y se añadirán entre 17 y 18 conexiones que ahora mismo no existen.

Respecto a las mejoras de la línea A32 en sentido Can Picafort, se permitirá la subida de usuarios en la parada de Inca-Llevant, con 19 expediciones diarias.

Adicionalmente, la CTM anunció que añadirá siete buses de gas natural para cubrir aquellos que necesitan mantenimiento y reforzar la flota.

«Se trata de una apuesta firme por el transporte público de calidad con una ampliación de expediciones, con servicios hasta más tarde y con una reordenación de las líneas que da más prioridad a las conexiones locales entre el corredor de la Bahía de Alcúdia y los núcleos de Inca, sa Pobla y Muro», explicó el director general de Movilidad.

Esta medida se debe al aumento de la demanda de transporte público en la zona norte de Mallorca, donde estas líneas congregaron un total de 395.000 usuarios durante el mes de junio.