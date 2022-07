Vertido de aguas fecales en el parque natural de s’Albufera

La rotura de una tubería que conduce las aguas fecales de Can Picafort a la depuradora de la Playa de Muro debido a la presión ejercida por las raíces de un árbol ha provocado este martes un importante vertido de aguas residuales en el ámbito del parque natural de s’Albufera, aunque fuentes de Abaqua aseguran que el vertido no ha afectado a la zona húmeda, más sensible desde el punto de vista medioambiental, y sí a una zona periférica donde se ubica un camino por el que transitan los vehículos del personal del parque natural.

La avería se produjo durante la pasada madrugada, por lo que durante todo este martes operarios de la agencia Abaqua, dependiente de la conselleria de Medio Ambiente, han trabajado sobre el terreno para tratar de solucionar la incidencia. Tres camiones se han encargado de absorber las aguas residuales que se habían vertido sobre el parque. También se han tenido que parar los bombeos de las aguas residuales procedentes de Can Picafort para limpiar la tubería averiada. Una parte de las fecales sobrantes se ha bombeado a un hotel próximo para ser derivada desde allí a la depuradora, y otra se ha trasladado con camiones a unas pequeñas balsas impermeabilizadas desde donde se han transportado hasta la depuradora que comparten Muro y Can Picafort, ubicada en el ámbito del parque. Se calcula que diariamente se canalizan hasta la depuradora unos 7.000 metros cúbicos de aguas residuales desde Can Picafort. La incidencia reaviva el debate sobre la necesidad de construir una nueva depuradora en el núcleo costero de Santa Margalida.