Amenaza y riesgo permanente

No hay rincón de Mallorca que se libre del afán constructor. Incluso la búsqueda de resquicios legales para intentar colar edificios en lugares protegidos se ha convertido en una constante que ya no extraña a nadie. Normal en un archipiélago cada día más exprimido, en el que ya se paga por acampar en suelo rústico y hasta se ofrecen bajo arrendamiento pernoctaciones a la luz de la luna en frágiles embarcaciones que no salvarían el más benévolo de los controles turísticos.

Una de las amenazas latentes ahora se dirige a la urbanización Pas de Vallgornera. El proyecto de dos viviendas unifamiliares con piscina, de consumarse, puede poner en alto riesgo el entramado de lagos y cuevas subterráneas sobre el que se asienta. Si atendemos a la información que existe sobre la iniciativa, las nuevas construcciones solo pueden ser defendibles por parte de quienes las promueven. La comisión balear de Medio Ambiente pide unas garantías que, hoy por hoy, se deben presumir como imposibles de establecer, sobre todo porque «la exploración y topografía de la cueva todavía no está finalizada». No se puede fijar el mal potencial sobre un cuerpo no definido en su conjunto. El proyecto también está desaconsejado por la dirección general de Espacios Naturales y Biodiversidad y, por si todavía quedara alguna duda, cabe recordar que hablamos de un sitio sin alcantarillado en el que la posibilidad de filtraciones sobre un medio natural subterráneo excepcional resulta preocupante hasta para un profano en saneamiento de agua. Lo único conveniente para Vallgornera es la precaución de no ejercer más presión sobre ella para así frenar su fragilidad.