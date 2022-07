Reclaman cambios en la futura vía verde de Alaró

Los vecinos agrupados en la plataforma ‘Via verda, així no’ de Alaró han solicitado a través de sendas instancias en los registros generales del Govern y del Consell una entrevista con las presidentas Francina Armengol y Catalina Cladera para reclamar un cambio de trazado en el proyecto de carril para peatones y bicicletas que uniría las localidades de Alaró y Consell, rememorando el que existió en su día como línea de tren. Las instancias también piden un encuentro con los responsables de Movilidad de ambas instituciones

Esta plataforma, que no se opone a la vía verde, pide un cambio del trazado que tramita el Consell actualmente. Aseguran que no se respeta el que seguía el antiguo ferrocarril, del que no hay restos, por lo que no tiene sentido que se aleje más allá del arcén de la carretera actual, con lo que se evitaría que afecte a algunas fincas, alguna de las cuales queda partida en su mitad, como se plantea ahora. Asimismo, entre otras cosas, alegan en contra de la instalación de casi 120 farolas, por lo que supone de contaminación lumínica en suelo rústico y denuncian que se utiliza rejilla en lugar de la pared tradicional para los cerramientos.

Además de las entrevistas con los responsables políticos, los vecinos tienen previsto entregar en el ayuntamiento de Alaró las firmas que han recogido contra el diseño actual de la Vía Verde y a favor de una modificación del proyecto.