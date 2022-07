La servitud de la imagen

Deberemos empezar a plantearnos en serio si vivimos del turismo o para el turismo. Se va abonando la impresión y hasta los comportamientos concretos que invitan a inclinarse hacia lo segundo, con lo cual, el fin inicial de nutrirse del bienestar de la industria del ocio queda notablemente desvirtuado. Es como si se desenfocara la situación económica y social de Mallorca.

Lo que está ocurriendo en Alcúdia, y en menor medida en sa Pobla, a cuenta de la huelga de basuras, es un buen reflejo de la servitud a la imagen de buen escaparate ahora en boga. No hay acuerdo ni mediación eficaz y los trabajadores se plantan al entender que no se cumple el convenio colectivo firmado y comprobar que los camiones no van. Unas reivindicaciones nada descabelladas que sin embargo parecen pasar a un segundo plano. Lo primero que se le ha ocurrido al ayuntamiento y a la agrupación hotelera de Alcúdia es exteriorizar su preocupación por la «mala imagen internacional» que se pueda transmitir en plena temporada turística. Incluso el PP, en la oposición, se suma a esta tesis superficial y no discrepa de la exhortación del alcalde de sueldo al alza que invita a guardar los desperdicios en casa hasta el límite de lo soportable. Entiéndanlo bien: el problema no radica en que no se recoja la basura, se centra en el hecho de que se ve y difunde su abandono en la calle con unos cartones que no entran en los servicios mínimos. Por supuesto, al igual que en el Raiguer, se insisten en que este no es un problema municipal, sino de la empresa con concesión caducada. Alcúdia, en el ranking de los pueblos más bonitos de España, debe mantener su imagen. Por artificial que sea.