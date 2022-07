Fent i Desfent | La subida de sueldo del alcalde de Alcúdia

Querida. ¿Y qué me dirás del alcalde de Alcúdia? És gros. No acaba de calentar la silla y se sube el sueldo nada menos que el 30%. Este de El Pi sí que es un listillo. Cuando la mayoría de ciudadanos nos tenemos que apretar el cinturón con la subida de los intereses de las hipotecas, la electricidad, el gas, la cesta de la compra o la gasolina, resulta que hay un espabilado entrado en política que va y se sube el sueldo en un tanto por cierto que, para mí, es más que un escarnio. Resulta que la mayoría de los mortales tenemos que hacer de equilibristas para llegar a final de mes y ese se pone el sueldo que se le antoja sin pensar que maneja dinero público recaudado entre los alcudiencs, muchos de los cuales seguramente han pasado apuros para pagar sus impuestos. Te digo yo que estamos bien apañados con la fauna de los políticos indecentes que tenemos, algo que me lleva a pensar que cuando sea mayor quiero ser alcalde. No me extraña que la política se haya alejado tanto del pueblo. Ahora me he indignado y por eso me largo de vacaciones. Nos vemos en agosto. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Tú, alcalde y yo, tu mano derecha

Querido, de mayor serás alcalde y yo tu mano derecha. Decidido. Si te parece nos podemos empadronar en Alcúdia ya que Domingo Bonnín se ha encargado de fijar un «sueldo digno» para las futuras máximas autoridades. No está nada mal percibir 2.800 euros netos mensuales en 14 pagas. ¿Dónde hay que firmar? Ahora en serio, me parece un insulto a la ciudadanía la medida del regionalista alcudienc. Es poco oportuno cuando a la gente le cuesta llegar a final de mes. No discuto el sueldo que debe percibir un alcalde o alcaldesa. Discuto el momento y sus justificaciones. Alguien le debería decir que tenga un poco de respeto a los trabajadores. Siento comunicarle, Domingo, que en la realidad que vivimos el resto de mortales lejos queda que un «sueldo digno» sume 2.800 euros. Con este sueldo tan digno, ya se puede esmerar en pisar el acelerador y trabajar por Alcúdia día y noche. No nos equivocamos, Joan, cuando decimos que los políticos viven en otro planeta. Con esta indignación que llevamos, cariño, más nos vale irnos de vacaciones hasta agosto.