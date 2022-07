El incivismo invade Magaluf

A primera hora de la mañana, cuando la brigada de limpieza no ha iniciado su trabajo, la localidad de Magaluf se asemeja a un gran vertedero, con multitud de basura esparcida por todos los rincones del núcleo turístico. Es la huella que deja el turismo incívico, que después de haber pasado toda la noche de marcha necesita sustituir el alcohol por comida rápida para reponer fuerzas y no se preocupa en tirar los restos en las papeleras o bien estas ya están tan llenas que no cabe ni un residuo más.

En Magaluf, sobre todo la calle Punta Ballena, está lleno de puestos que venden comida para llevar. Es costumbre a partir de las cinco de la madrugada que los turistas compren algo para comer, después de una noche de marcha loca. Luego, las cajas y bolsas de comida para llevar acaban en el suelo o, incluso peor, en la playa. El ayuntamiento de Calvià es consciente de esta situación y atribuye la suciedad que inunda las calles de Magaluf a los «comportamientos incívicos», aunque precisa que las imágenes que acompañan a esta información «no reflejan la realidad de Magaluf» porque solo se producen a primera hora de la mañana, antes de que los servicios de limpieza inicien su actividad a las seis. El Consistorio explica que «en temporada de verano el servicio de limpieza de Calvià 2000 hace un esfuerzo importante incrementándolo de forma exponencial». «Hay servicio de barrido y fregado a diario; en Magaluf hay, además, dos fregadoras que hacen tramos en alterno los siete días de la semana, y en Punta Ballena, concretamente, se hace barrido y baldeo diario en toda la calle y hay dos fregadoras diarias que también hacen tramos alternos los siete días de la semana», apuntan desde la institución municipal.