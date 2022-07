La comparación y la proporción

La mayoría de trabajadores de Alcúdia cobran sueldos elementales que les obligan a hacer malabarismos para afrontar el alquiler, el recibo de la luz y la cesta de la compra de coste creciente. Entre ellos predominan quienes trabajan en el sector turístico y pueden incluirse en el inmenso colectivo de asalariados de Mallorca que, según la última versión sindical, entrarán en «conflicto» si no se les aumenta la nómina.

El nuevo alcalde no está en la misma tesitura. Sus predecesores habían renunciado a la asignación económica, pero Domingo Bonnín se estrena en el cargo de breve duración fijándose un sueldo con un incrementado de unos 7.000 euros anuales en relación al IPC de época de alcalde y alcaldesa altruista. Son 2.800 euros mensuales «dignos» en versión del interesado, incluso por debajo del límite legal y equiparables a otros municipios de las características de Alcúdia, pero que corren el peligro de alejar al primer edil de la realidad social que debe gobernar. Tiene los ingresos «dignificados» y sus administrados no, entre otras cosas porque el equipo de gobierno del que formaba parte no se ha ocupado de aliviar impuestos con el remanente que tenía congelado.

Sin duda un político con cargo institucional y alto grado de responsabilidad tiene derecho a un sueldo consecuente. El trabajo debe cobrarse, pero ya es llamativo que la primera ocupación de tantos alcaldes sea siempre la de actualizarse la nómina al alza.