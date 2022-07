El pleno de Alcúdia aprueba un sueldo de 56.000 euros anuales para el alcalde

El pleno ordinario celebrado este jueves en el ayuntamiento de Alcúdia ha aprobado por once votos a favor (los del equipo de gobierno de El Pi, PSOE y Més, más el de la regidora de Unió per Alcúdia), cinco en contra (PP, Vox y Ciudadanos) y una abstención (Podem) que el alcalde del municipio, Domingo Bonnín (El Pi), perciba un sueldo anual de 56.000 euros en catorce pagas, lo que representa aproximadamente un 30 por ciento más que el salario de la última alcaldesa del PP, Coloma Terrasa, que percibía 42.000 euros anuales. Los dos antecesores de Bonnín, el regionalista Antoni Mir (alcalde durante la pasada legislatura) y la socialista Bàrbara Rebassa (alcaldesa durante los tres primeros años del actual mandato) renunciaron al sueldo por diversos motivos.

Por ello, el alcalde ha defendido que «no se aprueba una subida de sueldo, sino que se define un salario digno que no estaba asignado para el alcalde, sea quien sea en un futuro». Domingo Bonnín percibirá una mensualidad neta de 2.800 euros.

La propuesta ha provocado la «indignación» del PP porque, según ha apuntado su portavoz Fina Linares, «se ha subido unos 7.000 euros más que lo que marca el IPC entre 2016 y 2022», en referencia a los años en los que el alcalde de Alcúdia no tenía un sueldo asignado. A pesar de considerar que el sueldo «no es desorbitado», Linares ha criticado la gestión del equipo de gobierno por «no haber hecho ninguna inversión en tres años con un remanente de 103 millones de euros que nos cuesta 300.000 euros anuales». La popular ha apuntado que «muchas familias no llegan a final de mes y el Ayuntamiento no baja los impuestos» y ha añadido que «no era el momento de subirse el sueldo», una opinión compartida por Vox.

Por su parte, José Manuel Aranda, de Podem, ha defendido que la subida «es legal» y que está por debajo del límite máximo al que podía llegar el nuevo salario. «No es un sueldo poco razonable, aunque es cierto que los vecinos pueden preguntarse si es oportuno o no», ha dicho antes de recordar que «hay trabajadores municipales que tienen sueldos vigentes desde 2014 y que rozan el salario mínimo». Carme Garcia, portavoz de Unió per Alcúdia, ha afirmado que votaría a favor de la propuesta pero «más adelante sabremos si el sueldo ha sido mucho o poco, en función del trabajo hecho» y ha citado una serie de proyectos que deberían ponerse en marcha en el municipio como la habilitación de plazas de aparcamiento en el puerto o la necesidad de incrementar la limpieza urbana, entre otros.

El alcalde Bonnín ha concluido el debate justificando el nuevo sueldo y comparando las cifras con los emolumentos que perciben los alcaldes de municipios turísticos como el de Alcúdia. Así, ha señalado que el alcalde de Calvià cobra 68.000 euros, el de Inca 53.000 euros o la regidora de Campos 55.000 euros. «Pensamos que era una cifra idónea y digna para el alcalde de un municipio como el de Alcúdia, con un presupuesto de 33 millones de euros», ha zanjado.