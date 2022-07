Toni Monjo Tomás: «El producto local puede competir con calidad y con proximidad con el que llega de fuera»

El 11 de julio se estrena esta iniciativa innovadora que tiene al exgerente del Mercapalma, Toni Monjo, al frente. Crear una marca que certifique que las frutas y verduras son de Mallorca. Para ello se han unido los cuatro principales productores de la isla que aglutinan el 80% de la producción

¿Qué es Som Pagesos?

Es una asociación formada por los cuatro productores de fruta y verdura más importantes de Mallorca. Se trata de Agroilla, Agromallorca, Terracor y Es Merca. Los cuatro juntos representan el 80% de la producción de fruta y verdura en nuestra isla y se unen en noviembre de 2020 como una agrupación de interés económico que como tal no puede tener ni beneficio ni tampoco pérdidas.

¿Cuál es el objetivo de impulsar esta entidad?

El primero de los objetivos es la defensa y la promoción del producto local de frutas y hortalizas de calidad, saludable y de temporada. El segundo objetivo es el de crear una marca propia de garantía que certifique e identifique el origen mallorquín de los productos. Cuando el consumidor acuda a grandes superficies, hoteles o tiendas verá el logotipo (la cara de una payesa sonriendo) de la marca Som Pagesos y ello le dará una garantía de que el producto está cultivado en Mallorca y que cuenta con una calidad y unas garantías asociadas.

Cuentan con 600 trabajadores y un negocio de 17 millones.

En estos momento los cuatro socios de Som Pagesos cuentan con unos 600 trabajadores, un volumen de negocio que supera los 17 millones y producen 25 millones de kilos. Ayudar a dignificar el trabajo de la agricultura es otra de las metas importantes de Som Pagesos. Queremos incorporar a nuestro proyecto a todos aquellos agricultores que se identifiquen con nuestros principios. Apostamos por la diversificación, el impulso económico local y un mayor equilibrio en el desarrollo territorial, social y sostenible de Mallorca. Así como ahora aglutinamos el 80% de la producción de la isla, ojalá lleguemos al 100%.

¿Los socios siguen vendiendo sus productos con su marca?

Cada uno de ellos de forma independiente sigue con sus negocios. Som Pagesos ni comercializa ni produce. Simplemente lo que hace es defender y promocionar la fruta y la verdura local de Mallorca. Somos una marca de garantía. Los productos de Som Pagesos los producen sus socios.

¿Cómo surgió la idea de impulsar una marca de garantía

Es una idea de hace años. Cuando estuve de gerente en el Mercapalma ya tuvimos como principal objetivo dinamizar el producto local. Hace 70 años nuestros abuelos vivían de la agricultura y se produjo un cambio social importante con la llegada del turismo. La gente del campo cambió de oficio y se trasladó a la ciudad. Ello provocó que el producto mallorquín fuera desapareciendo poco a poco. Ahora la conselleria de Agricultura anima a estos productores a que, pese a que son competencia entre ellos, se unan para dar voz a la fruta y verdura de la isla.

¿Cómo llega Toni Monjo a Som Pagesos después de haber pasado por cadenas hoteleras, como Melià y Barceló, y por entidades bancarias importantes?

Yo me defino como un gestor. La gestión es muy amplia: desde una cuenta de explotación, la parte comercial, relaciones públicas personal... Al fin y al cabo de lo que se trata de gestionar bien una empresa y da igual si son tomates, muebles o aviones. He vuelto al sector primario debido a que mi experiencia en Mercapalma fue fantástica, me siento cómodo y hay una relación de confianza. No me lo tuve que pensar mucho, ya que el proyecto tiene unas miras importantes e ilusionante para mí.

Existe apoyo institucional para impulsar el proyecto?

La conselleria de Agricultura nos dio una subvención para impulsar la promoción de la marca.

¿El producto local lo tiene difícil para entrar en las grandes cadenas de distribución?

Tenemos competencia, tanto en precios como en calidad, ya que las verduras de la península o la sandía que se produce en Marruecos procede de extensiones muy grandes, que al final producen más, son más eficientes y el producto final es más rentable. Competir con ello es complicado. Podemos hacerles frente con proximidad y con calidad.

La pandemia ayudó a concienciar del consumo de producto local.

Efectivamente. Este proyecto sale en gran parte por ello. Los productores locales realizaron entregas de crisis ante la falta de abastecimiento de las tiendas y grandes superficies. Con la covid se entendió más que nunca la importancia y la relevancia de la fruta y verdura local.

La agricultura mallorquina está preparada para abastecer el 3% de producto local en hoteles y restaurantes que les marca la nueva Ley de Turismo?

Sí. Piensa que de este 3% hay mucha variedad de producto, no solo son frutas y verduras, también hay carne, pan o bebidas. Nosotros estamos contentos, nos gustaría que en vez de ser un 3% fuera un 30%, pero es un paso importante. Ahora lo que nos preocupa será cuantificar qué parte de producto nos tocará a nosotros, como se controlará que se cumpla y que el producto sea realmente mallorquín.