Santanyí de cine: una campaña comercial que no convence a la oposición

Santanyí de cine es la nueva campaña comercial emprendida por el Ayuntamiento con la finalidad de «dinamizar la actividad comercial». Así, populares personajes de la historia del cine han tomado distintos espacios públicos. Por ejemplo, king Kong se encuentra en la Plaça Constitució de Santanyí mientras que el tiranosaurio Rex domina Cala d’or y Harry Potter ha encantado la Plaça Sant Miquel de Calonge. En total son once figuras de grandes dimensiones que pretenden ser un atractivo para que los visitantes paseen por calles y plazas del municipio en busca de los populares personajes de cine.

Pese a esta intención de potenciar la actividad comercial, la campaña Santanyí de Cine no ha acabado de convencer a la oposición. Así, Suma aprovechó el pleno para lanzar una batería de preguntas que «el regidor de comercio no pudo responder porque no asistió al pleno» y criticó que «la alcaldesa no estaba demasiado informada del tema porque no supo decir el coste total de las figuras».