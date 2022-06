Los trabajadores de la concesionaria de la recogida de residuos de la Mancomunitat del Raiguer han desconvocado este miércoles por la noche la huelga que debía iniciarse este jueves por la tarde en los once municipios de la comarca que comparten el servicio con un mismo contrato. La plantilla se ha reunido este miércoles por la tarde para ratificar el preacuerdo alcanzado el martes con la intermediación del Govern.

Fuentes del sindicato CCOO han explicado que tanto la empresa como el Govern han aceptado la realización de un chequeo generalizado a los camiones que se usan para la recogida de residuos, que según los trabajadores están en muy mal estado. Así, está previsto que a finales de la presente semana técnicos del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) y delegados de CCOO revisen los vehículos con el objetivo de descartar los que estén en peores condiciones.

Asimismo, también se ha pactado el pago de un complemento salarial a los trabajadores durante los meses de julio y agosto en el caso de que necesiten más tiempo para completar las rutas previstas.

La renovación de la flota de camiones es una de las principales reivindicaciones de los trabajadores debido al mal estado que presentan. «Si no están en condiciones, los camiones no pueden salir; no podemos jugarnos la vida», apuntan las fuentes sindicales. Al parecer, la empresa concesionaria tiene problemas de suministro de la maquinaria con motivo de la guerra de Ucrania. A pesar de ello, hace unos días la adjudicataria recibió un camión procedente de Italia y está previsto que en los próximos días llegue otro vehículo.

Por otra parte, el Consell de Mallorca ha confirmado este miércoles que ha detectado «incidencias en la gestión» de la recogida de residuos del Raiguer relacionadas con la mezcla de diferentes porciones de reciclaje que habían denunciado tanto los trabajadores como la Mancomunitat del Raiguer.

El Consell se puso en contacto con la empresa concesionaria para que «adoptase las medidas necesarias», según explica el director insular de Residuos, Juan Carrasco. Técnicos de esta dirección general se reunieron con la gerencia de la Mancomunitat del Raiguer para «analizar» esta denuncia y posteriormente la entidad supramunicipal «habló» con la empresa concesionaria para tratar de solventar estas malas prácticas que han causado un profundo malestar en la comarca del Raiguer. «Nos consta que el problema no ha vuelto a producirse», añade Carrasco. Actualmente, la Mancomunitat del Raiguer realiza un «seguimiento exhaustivo» de la empresa concesionaria para evitar que vuelvan a producirse, ha concluido el director insular.