Al mercado de Inca con Esment

Anar a fer Dijous en Inca ya no es excusa, tampoco ir a hacer la compra en el mercado municipal. Y es que Esment ha estrenado este año el proyecto Dies de Fira i Mercat, en el que un equipo de Esment Guies acompaña y ayuda a cargar la compra a quien lo necesite. En principio, la técnica de Esment, Aina Morell, explica que el servicio nació pensando en las personas mayores con el objetivo de animarlas a ir al mercado y gozar de un espacio comunitario dinamizador pero la experiencia ha sido tan bien recibida que ahora los guías de Esment ya ofrecen su ayuda a quien lo necesite. Desde llevar la compra a personas mayores hasta mujeres embarazadas o a cualquier usuario que lo requiera. Además, también echan una mano con los recados a los placers o, incluso, van a hacerle la compra a los trabajadores de la zona. Pero, además del Dijous, su cometido en el mercado municipal de Inca desde hace dos semanas va mucho más allá. Son unos trabajadores más. Y es que los usuarios de Esment Guies van ampliando servicios. Por ejemplo, Sergi Fuster es feliz ayudando en el expositor de Peix Ca’n Mateu, igual que Maties Benito en la parada de la carnicería. «Es un premio tenerlo», confiesa Conchi Prieto de Carnisseria Can Sebastià mientras Maties regresa de buscar cambio. Es más, mira por el negocio porque sabe vender y no duda en preguntar a las clientas «¿qué más?». Marta Maria Planes coloca las frutas en la parada Es Rebost de na Xisca mientras otros guías llevan «el pedido» a los negocios inquers que lo solicitan. Mientras, Jacinto Martorell acompaña a María José Gálves y Pedro Pellicer hasta su casa mientras dan una vuelta por el Dijous. Se han conocido en la ruta saludable [otro servicio de Esment] y la conexión ha sido máxima. «Se ha creado un vínculo», admiten. «Queremos llegar a todas las personas que lo necesiten. Si alguien trabaja en el banco y necesita que le hagamos la compra, también lo hacemos», puntualiza Morell. Además los Dijous tienen una parada de Esment donde venden sus productos.

5 La Fundación la Caixa apoya este proyecto que nació con la voluntad de evitar el aislamiento y la situación de soledad en la que se encuentran muchas personas mayores y, al mismo tiempo, que personas con necesidades de apoyo puedan desarrollar actividades dinámicas para en la comunidad. Además el ayuntamiento de Inca también se ha sumado a la iniciativa. Así, Esment Guies cuenta con un espacio para informar y ofrecer este nuevo servicio. Además de la parada en el mercado cubierto, el servicio, que se ofrece de lunes a viernes de 9.30 a 13 horas, se puede solicitar a través del teléfono 971 072 148. Mateu Cabot es el presidente del Mercat Municipal d’Inca y confiesa que están muy contentos con su ayuda. «Están muy implicados e ilusionados con su tarea y nos lo transmiten a nosotros. Es una experiencia muy enriquecedora. Los clientes se involucran con el proyecto y, además, animamos a la gente mayor a aprovechar el servicio que ofrecen». «La experiencia es positiva y gratificante», confiesa Aina Morell que ya avanza que el servicio irá creciendo. La próxima parada guiñará el ojo a la comunidad educativa ya que quieren hacer visitas guiadas que sirvan para dinamizar el mercado. Estas visitas irán acompañadas con una oferta de talleres que tendrán como objetivo dar a conocer la «cultura de mercado y la alimentación saludable».