Plantón de la alcaldesa de Campos en la reunión sobre es Trenc con Medio Ambiente

Las aguas andan revueltas en el parque natural de es Trenc. La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, no ha acudido a la comisión de seguimiento del convenio para la gestión del aparcamiento de sa Barralina I a la que estaba citada junto a dos técnicos municipales. Ha delegado en el regidor de Medio Ambiente, Rafel Adrover. Este plantón ha sentado como jarro de agua fría en la conselleria de Medio Ambiente. Así, lo ha manifestado el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Llorenç Mas. «Lo primero que he expresado al regidor es que esta comisión se hace periódicamente pero, en parte, la convocatoria se había precipitado por toda la polémica de la limpieza de la playa. Le he trasladado que me sabía mal que no hubiera acudido la persona que toma las decisiones en el ayuntamiento», confiesa Mas.

Relacionadas El Govern reprocha al ayuntamiento de Campos el pésimo mantenimiento del parking de es Trenc