El Govern reprocha al ayuntamiento de Campos el pésimo mantenimiento del parking de es Trenc

La actual situación del parking de Sa Barralina I es tan preocupante que la Conselleria ha convocado para el próximo jueves una reunión en Palma de la comisión de seguimiento del convenio para la gestión del aparcamiento a la que están citados la alcaldesa de Campos, Xisca Porquer (PP), y dos técnicos del consistorio del Migjorn. Durante la reunión se expondrá a la delegación municipal de Campos el citado informe del director del parque natural de es Trenc con el objetivo de que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones de mantenimiento en el equipamiento público.

El dictamen de la dirección del parque natural que ha levantado las alarmas en la Conselleria se elaboró a raíz de una visita del personal del parque al aparcamiento, donde pudo constatar el «abandono» de este espacio por parte del Ayuntamiento. Así, el informe detalla cómo el pavimento de las zonas de aparcamiento, así como los viales interiores y las zonas ajardinadas «se encuentran colonizadas por plantas ruderales adaptadas». Por otra parte, los sistemas de riego por goteo «siguen rotos» y en consecuencia las especies plantadas con el principal objetivo de generar espacios de sombra para los vehículos aparcados «se encuentran afectadas con individuos, ramas y hojas secos y/o muertos», a pesar de que son especies adaptadas a la sequía. Además, algunos cerramientos de delimitación de las plazas de aparcamiento y de las zonas de jardín «presentan elementos caídos o cuerdas cortadas».

«En resumen, todo en conjunto muestra una imagen de dejadez y abandono tanto para los usuarios del parking como para los que lo visualizan desde los accesos al núcleo urbano de Ses Covetes», concluye el informe del parque natural de es Trenc.

Se da la circunstancia de que este dictamen es el segundo que emite el parque natural durante la actual legislatura, ya que en mayo de 2020 la dirección de es Trenc ya constató la falta de mantenimiento por parte del ayuntamiento de Campos. Entonces, con el objetivo de frenar el deterioro del equipamiento y de favorecer la supervivencia de las especies vegetales, se solicitó al Consistorio que planificase las operaciones necesarias para revertir la situación. No obstante, el informe detalla que, una vez informado, el Ayuntamiento «hizo una actuación no demasiado afortunada ya que se estropearon los sistemas de riego por goteo además de causar algunos daños en la jardinería». Lejos de haber mejorado, la situación es ahora peor que hace dos años.

La alcaldesa Porquer "firmaría ya" para revocar el parque natural

En declaraciones a la Cadena Ser, la alcaldesa de Campos, Xisca Porquer (PP), ha asegurado este martes que tanto ella como muchos ‘campaners’ «firmarían ahora mismo» para que es Trenc dejase de ser parque natural porque «solo ha traído problemas para el pueblo de Campos». En los últimos días, Porquer ha difundido fotos en las redes sociales sobre la venta ambulante y la acumulación de residuos que afectan al parque: «Mesas y sillas no dejáis poner, pero carretillas sí. No sé cómo no se os cae la cara de vergüenza», afirma en referencia al Govern, a pesar de que las competencias para combatir estos problemas son municipales.

En este sentido, Més per Campos ha reaccionado instando a la alcaldesa a "no hablar en nombre de los campaners y campaneres" porque muchos de ellos "han luchado" para proteger de la especulación Ses Covetes, cuya urbanización "su partido aprobó". "Sus declaraciones nos avergüenzan", señalan en referencia a Porquer, a la que instan a "ponerse a trabajar en la limpieza de la playa y en la gestión del parking de Sa Barralina que tienen medio abandonado", además de "coordinar a la Policía Local para impedir la venta ambulante en la playa de es Trenc".