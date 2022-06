El alcalde de Andratx: «Si nuestros socios no están de acuerdo conmigo, lo que deberían hacer es dimitir»

Andratx vive la mayor crisis política de la legislatura, después de que los socios de gobierno del alcalde socialista Antoni Mir le dejasen solo en una moción de reprobación presentada por el Partido Popular, que finalmente se aprobó. El Pi la apoyó y Més se abstuvo. La moción criticaba las «faltas de respeto» del alcalde, así como su «incapacidad» para resolver los problemas de los vecinos.

En una conversación con este diario, Mir considera que sus socios no han sido «leales» con él. «Si no estás de acuerdo con el alcalde, lo que por coherencia deberías hacer es dimitir», asegura Mir, que en todo caso no cierra la puerta a «reconducir» la situación, aunque también explora otras opciones, entre las cuales, en principio, no está su dimisión.

Para hoy, sábado, la Agrupación Socialista de Andratx ha convocado a su militancia a una reunión. ¿Cuáles son las opciones que están encima de la mesa?

Ayer [por el jueves] ya nos reunimos con la agrupación después del pleno y hablamos con la Federación Socialista de Mallorca. En la reunión de este sábado, hablaremos sobre la posibilidad de romper con los socios de gobierno, aunque pienso que ya está rota [la relación]. Veremos si se puede reconducir o si buscamos otra mayoría. Ya veremos qué hacemos.

¿Dice usted que el pacto con sus socios de Més y El Pi «está roto»?

Ellos igual no son conscientes de que está roto, pero yo les digo que son incoherentes. Votaron a favor de mi reprobación. Si es verdad que no estás de acuerdo con el funcionamiento del alcalde, del Ayuntamiento, lo que por coherencia deberías hacer es dimitir. Lo que no puedes hacer es hablar de lealtad al alcalde y después votar cosas en contra del alcalde.

¿Usted sabía antes del pleno extraordinario cuál iba a ser la postura de sus socios de gobierno en la votación sobre su reprobación?

Yo ya les dije que había habido cosas que no me han gustado. Me enteré de que El Pi votaría que sí a la reprobación el día antes del mediodía, cuando ya se lo habían comunicado a gente. Cuando me lo anunciaron, les dije que no me parecía bien, que si debíamos ser un grupo unido no estaba bien que lo fuesen diciendo por ahí antes de que yo lo supiera.

El día después del pleno de reprobación se habrá cruzado con sus socios de gobierno por el Ayuntamiento. ¿Qué les ha dicho?

Estamos aquí en el Ayuntamiento. Pero hoy [por el viernes] he suspendido la junta de gobierno y la reunión de regidores que estaba prevista. No tenía sentido. Ya valoraremos lo que hacemos.

Ni Més ni El Pi han hablado, al menos públicamente, de romper el pacto de gobierno.

El Pi y Més no le dan importancia [a la votación sobre la reprobación]. Dicen que es una tontería, que sólo es un tirón de orejas, un toque de atención. Parece que todo sigue igual, pero no.

¿Se plantea dimitir como alcalde?

En principio, no contemplamos esto. Ni yo ni el partido. Yo ya les dije a mis compañeros de partido que estaba dispuesto a dimitir si la gente consideraba que el problema era yo. Pero me dijeron que no. Tanto la agrupación local como el partido a nivel de Mallorca me dijeron que yo era el alcalde de Andratx.

¿Usted hace autocrítica? ¿Cree que ha tenido las formas adecuadas sobre todo durante los plenos municipales?

Yo me puedo equivocar, y así lo he reconocido en alguna ocasión pidiendo disculpas por alguna respuesta o comentario fuera de tono. Pero es que los plenos han sido muy crispados, porque la oposición ha utilizado la ofensa y el insulto en todas las mociones y todas la preguntas. Cuando te hacen una pregunta con descalificaciones, no puedes ser todo lo educado que querrías. Te hablan de ineptitud, ineficacia, despotismo, de no tener vergüenza...

¿Se ha sentido traicionado por sus socios de gobierno?

Aquí en Andratx hicimos un pacto de legislatura. El primer año de alcaldía, para El Pi. El segundo, para Més, y los dos últimos, para nosotros, el PSOE. Desde el inicio de nuestra alcaldía vimos que a los cinco meses estaban negociando una moción de censura. Eso no es muy coherente.

¿Quién dice que negociaba esa moción de censura a sus espaldas?

El Pi con el PP. Fue en la época en que se debatieron los presupuestos y El Pi se abstuvo después de que el PP les pidieran un gesto público [de distanciamiento respecto al alcalde].

¿Por qué no se decidió a romper en ese momento el pacto con El Pi?

Tuvimos una reunión de pacto y ellos se comprometieron a que no la presentarían, que no harían ninguna moción de censura. Tuvimos su compromiso.

El PP avisó en el pleno de reprobación de que, si se aprobaba este reproche político, presentará una moción de censura.

Eso dijo en el pleno. La situación política en Andratx es muy complicada. Para que se aprobase la moción de censura tendría que sumar a PP, El Pi y Ciudadanos.

No parece una fórmula política extraña. PP y El Pi ya han gobernado juntos en otras legislaturas. Y Ciudadanos gobierna con el PP en otros municipios.

Pero en Andratx es una cosa problemática. Hay que recordar todos los argumentos que hizo Ciudadanos contra el gobierno municipal de PP y El Pi en la pasada legislatura, contra la gestión y con acusaciones de corrupción a ese gobierno municipal. Una cosa extraña en el pleno de reprobación fue que se me acusaba de que estaba imputado en el caso de la Escola de Música [ la Fiscalía investiga supuestas irregularidades en esta instalación municipal] cuando el que denunció fue Cs, que denunció a Jaume Porsell [del PP] y a Katia [Rouarch, de El Pi] por malversación de fondos.

...

Esta legislatura decidimos que intentaríamos apaciguar el tema en cuestiones judiciales, contra otros regidores, otros partidos... Había una dinámica mala que es perjudicial para la imagen del municipio.

¿Se ve con fuerzas suficientes para seguir como alcalde en el año que queda de legislatura municipal?

Yo ya dije a mi partido cuando me presenté a las elecciones de 2019 que en los cinco últimos meses diría si me volvía a presentar. Pero ya avisé de que los jóvenes fuesen preparándose por si tenían que tomar el relevo en 2023, para que hubiera recambios suficientes. La decisión no la tengo tomada. Pero lo que sí puedo decir es que todo esto me ha influido en las ganas de volverme a presentar. En Andratx, los socialistas estábamos de capa caída y yo me comprometí en esta legislatura a reactivar el PSOE de Andratx. Esta situación ha reactivado a la militancia. La gente con que me encuentro me dice: «Te apoyamos, Toni, ¡que esto no puede ser!». La oposición hizo un llamamiento para que su gente fuese el pleno de la reprobación, ¡pero la gente que había en el pleno era del PSOE! Yo creo que esto nos ha servido para que nos unamos más. Entendemos que nos han hecho la zancadilla, que son incoherentes.

