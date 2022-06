Como era de esperar, la reprobación de Antoni Mir ha salido adelante. El grado de crispación y malestar permanecían demasiado altos para no hacerlo. El alcalde socialista de Andratx soporta un alto déficit de confianza. Ni siquiera le respaldan quienes le propiciaron el cargo. Incluso la abstención de Més debe entenderse como una forma amable de corrección y un intento de apaciguar los ánimos en un municipio que necesita gestión efectiva en lugar de discordia política de alto voltaje.

A lo largo de las semanas de crisis hemos conocido qué pensaban y exigían tanto la oposición como los socios de gobierno y menos, casi nada, de las posibles justificaciones de su principal protagonista. Ayer no le quedó otro remedio que hablar. Antoni Mir intenta ahora regenerarse desde la debilidad y devolviendo a la oposición buena parte de las acusaciones que le ha dirigido a él. Es una posición complicada en grado sumo. De todos modos, desde la cuerda floja que el mismo se ha proporcionado, Antoni Mir pronunció una frase válida para definir la situación y sobre todo la necesidad actual. Aspiró a que “pueda salir alguna cosa buena” del pleno de reprobación. Es la última oportunidad para consolidar una estabilidad que sigue presentándose muy complicada.

Es una última oportunidad para el alcalde, pero también para la oposición que no puede quedarse en el mero testimonio de la reprobación ganada. Si el pacto de gobierno no logra consolidarse se deberá pensar en los movimientos que pueda encabezar el PP, aún a pesar de la proximidad electoral. Se impone la necesidad de primar la atención y el servicio a los vecinos de Andratx. Y esto no se obtiene con peleas políticas.