Los trabajadores de limpieza viaria de la contrata Prezero (Cespa) de la Mancomunitat de Es Raiguer irán a la huelga el 30 de Junio. El paro es de carácter indefinido y comenzará el 30 de junio a las 20 horas. El sindicato CCOO ha desgranado que «los motivos de la convocatoria de huelga indefinida son que se vulnera gravemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no se cumple con el pliego de condiciones». El sindicato detalla que «la nave de la contrata no reúne las medidas de higiene, no hay mantenimiento y limpieza en los vehículos de las rutas, no están en condiciones de cumplir las rutas de trabajo diario, al no dar un servicio público en condiciones». Los trabajadores denuncian que «la empresa trae trabajadores de otras contratas para cubrir servicios que tienen otros convenios y les pagan más y entendemos que es una cesión ilegal de trabajadores». Sentencian que la Mancomunitat de Es Raiguer es cómplice y que se engaña a la ciudadanía.