Fent i Desfent | La crisis municipal de Andratx

Fent | Las cabras se pasean por los tejados de las casas

Querida. He de disculpar a Sonia Vivas, que para quien no lo sepa es la concejal que organizó el Pride de Palma y que ha sido destituida por Hila. Para tratar Mallorca de pueblerinos que no saben qué es una lesbiana seguramente debió inspirarse en Sóller, que tenemos las cabras que caminan a sus anchas por los tejados de las casas sin que nadie pestañee ni le sorprenda. Y cambiando de tercio, de espectáculos políticos también los tenemos en Sóller, lo que nos hace estar a la altura de Palma o Andratx. En Sóller somos más viscerales y nuestros políticos acuden a las redes sociales para sacarse las braguetas en público como ha ocurrido estos días. Creía que eso, el sacarse las braguetas, era algo que se hacía en privado a puerta cerrada. Pero como sabrás ya se acercan las elecciones y ya llegó ese momento en que políticos de distintos partidos que comparten gobierno empiezan a enseñarse las uñas para eso de marcar distancias y captar voto. Nos queda un año divertido y lo que se reirá Rajoy que estos días está por aquí de vacaciones. Por cierto, qué tiempos aquellos, los de Rajoy, en los que poner gasolina o encender la luz no era un lujo. Anhelo ese pasado. ¡Desde el parque temático de Sóller con amor!

Desfent | El espectáculo está servido en Andratx

Querido, menudo panorama nos deja el año electoral. Después de que la señora kristin Hansen me tratara de paleta por ser de pueblo y me invitara a Ciutat a descubrir lesbianas, no puedo estar más que satisfecha con el alcalde de Palma por destituir a Sonia Vivas. Al final a Hila le ha salido bien la jugada porque le ha entregado el acta de concejal, no tiene la misma suerte el alcalde de Andratx que esta semana ha vivido como sus dos socios de gobierno le clavaban el puñal por la espalda con la reprobación presentada por el PP. El pacto tambalea. Para la señora Hansen puedo ser de pueblo, pero el sentido común no me falla. Y digo yo si tan mal gobernar hace con el señor Mir, ¿por qué crees Joan que pesemerets y los de El Pi continúan con el pacto? El malestar viene de lejos pero sa cadira és sa cadira. Las formas de Mir dejan mucho que desear pero este espectáculo entre socios no hace otra cosa que poner la alfombra roja a la derecha como vaticinó la edil podemita [por cierto, ayer coincidí con Sevillano]. Pero que te voy a contar si en Sóller, además de Rajoy, també teniu un bon berenar. Y ya que esta semana la cosa va de crisis para que todo entre nosotros sea una bassa d’oli, te envío un ¡desde pueblo con amor!