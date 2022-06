Can Guixa pasa a nuevos propietarios que también abrirán otro hotel en Manacor

La llamada enmienda Manacor, que significa que durante la moratoria de plazas hoteleras decretada por el Govern aquellos inversores interesados a crear hoteles en edificios patrimoniales sí que podrán hacerlos, está marcando el calendario de arquitectos y nuevos hoteleros de interior. Y Manacor no es una excepción. Aquí se podrán repartir unas 200 nuevas plazas en distintos casales y proyectos, algunos de los cuales ya se han presentado oficialmente en Urbanismo.

La noticia de estos días es la venta de Can Guixa, el único hotel urbano que de momento hay en Manacor. En realidad y según lo que explican los hasta ahora propietarios es que se trata de un alquiler con obligación de compra. La empresa My Rooms Manacor Centre, si no quiere perder la inversión, deberá hacer efectivo el trato en diciembre de 2024 por un precio que han querido mantener en secreto. Los distintos socios que conforman la sociedad compradora quieren realizar pequeñas reformas de mejora durante unos 20 días.

En la calle Francesc Gomila

Además, My Rooms Hotels también ha anunciado la apertura de un segundo hotel en la calle Francesc Gomila (donde el expolítico Joan Lladó ya tiene programado uno de 22 habitaciones), situado en el número 26. Explica que el proyecto con piscina incluida y que llevará por nombre Casal de Manacor Rooms & Pool, ya ha sido registrado en el ayuntamiento de Manacor y en la conselleria de Turismo.