Las tres escuelas y casas rurales municipales que el ayuntamiento de Manacor tiene habilitadas para alquilar por días, volverán a abrir para vecinos y asociaciones más de dos años y medio después. Así, tanto el Puig d’Alanar como Sa Murtera y Son Talent ya podrán ser reservadas a partir de mañana a las 9 de la mañana, con unas nuevas tarifas, condiciones… y sanciones.

Será a través de la nueva web, casasruralsmanacor.com, donde se podrán realizar todos los trámites de reserva y pago a un máximo de tres meses vista, y por un periodo de tres días seguidos como mucho. Todo ello con un cambio tarifario que hace que a partir de ahora no se paguen los 15 euros por persona estipulados hasta la llegada de la pandemia, y se pase a una tarifa única de 50 euros por día más un depósito de 100 euros, que se devolverán si terminado el plazo de estancia se comprueba que no ha habido desperfectos.

«Es una manera de evitar según qué abusos que hasta ahora se venían produciendo», explica el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, quien recuerda que era habitual «reservar por un número concreto de personas y que después fueran muchas más». O que hubiera ruido hasta altas horas de la madrugada, se hincharan castillos infantiles no permitidos o llenaran piscinas enteras con agua pagada por todos los ciudadanos.

«Son aspectos que la nueva normativa intenta corregir, además de hacer más sencillo el proceso de reserva y de habilitar la escuela rural del Puig d’Alanar para que sea de uso preferente para asociaciones, entidades o clubes deportivos que quieran hacer allí actos culturales o formativos», concreta el concejal de Medio Ambiente, Sebastià Llodrà, que recuerda que estos colectivos estarán exentos de pagar «si justifican las actividades y la reserva a través de una instancia».

Para los otros dos espacios, los de Sa Murtera y Son Talent, no será necesario y bastará con rellenar el formulario web de datos y plataforma de pago. Los interesantes que hagan el proceso mañana mismo ya podrán entrar en los espacios a partir del domingo en adelante. Las reservas serán por períodos de 24 horas, de 9 a 9 de la mañana. Por lo que respecta a las sanciones, a partir de ahora la ordenanza contempla multas que van de los 75 a los 750 euros, dependiendo de si son leves, graves o muy graves. No se podrá fumar, ni encender fuegos fuera de temporada y no se permitirán ruidos más allá de las 23 horas. «Creemos en un carácter más medioambiental de las casas, de ocio y de recreo pero con respeto hacia el espacio, el entorno y los vecinos», dice Llodrà.

Cerradas por la pandemia

Durante estos dos años y medio de pandemia, las casas y escuelas rurales han estado cerradas al público en general, pero han seguido prestando servicio en tres ejes básicos: social, acogiendo a personas llegadas a Mallorca en patera, como espacio alternativo a el albergue de transeúntes en el momento álgido de la pandemia; educativo, puesto que ha permitido liberar espacio en escuelas de Educación Infantil y Primaria, en aulas de Aproscom; y sanitario.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha recordado que este paréntesis ha sido «una oportunidad para repensar y redefinir qué modelo de escuela rural queremos y evitar aquél que no».