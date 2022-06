Fent i Desfent | La ampliación del tren al Llevant, Migjorn y Alcúdia

Querida. He de reconocer que soy un romántico de los trenes por lo que no me queda otra que dar la bienvenida a la idea de recuperar líneas ferroviarias en Mallorca. En eso felicito a mi paisano Jaume Mateu a quien le pido que más allá de proyectos y estudios algún día veamos hecho realidad la prolongación del tren o un metro hacia el aeropuerto. La de coches que se podrían quitar de las carreteras. Otra cosa es que estos estudios nos cuesten un millón de euros o que las imaginarias líneas de tren que se proyectan se financien con los fondos europeos, como es el caso del tranvía de Palma. Es un despropósito pretender canalizar el chorro de dinero europeo a proyectos tan concretos y de promoción pública dejando de lado los beneficios que acarrearía que ese dinero se inyectara en la iniciativa privada. O a la iniciativa municipal. Como bien sabes vivo en Sóller, y hasta el día de hoy no ha llegado ni un solo céntimo de las ayudas europeas al valle. Algo falla para que este dinero solo sirva para unos pocos que seguro le sacarán rendimiento político.

Desfent | El tren electoral se pone en marcha

Querido, sé que eres un apasionado de los trenes pero siento comunicarte que este anuncio de la ampliación de la red ferroviaria no es más que una declaración de intenciones que se repite cada cierto tiempo y ahora (a un año de las elecciones) entra en el guion recuperar el tren electoral. Por ello, no pudo ser más acertada la reacción de la Plataforma pel tren de Llevant que confesó que creía estar inmersa en la película El Día de la marmota. Yo también. La historia se repite una y otra vez. Ahora la propuesta además de llevar el tren a Artà, con extensión a Cala Millor, viene adornada con ampliar la red ferroviaria de sa Pobla a Alcúdia y crear una nueva línea al Migjorn, en concreto, a Campos. Me ilusiono pero, de repente, me saltan preguntas. Si el objetivo es llevar el tren a la costa... ¿por qué no está Cala Rajada? Si se crea una línea nueva hacia Campos, ¿por qué no figuran Santanyí o ses Salines? En el BOIB de 2009 SFM ya anunció la inversión de 1,4 millones para un estudio de viabilidad del corredor de Migjorn, que sí los incluía. Así que, Joan, aplaudo que la plataforma tachara el anuncio del Govern de «burla» porque a mi modo de ver es lo que es.