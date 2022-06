No vagi per dit | Rafel Nadal i el batle de Manacor apropen postures

Ara fa dos anys i mig el batle de Manacor i el tennista Rafel Nadal van protagonitzar un desencontre sonat que va arribar a un enfrontament dialèctic (per separat) a les televisions i radios nacionals, arrel del pagament o no de l’impost de bens immobles (IBI) de l’acadèmia internacional de la Torre dels Enagistes, i del suposat urbanisme a la carta per aconseguir accelerar les llicències del Govern. Sigui com sigui, les relacions entre Miquel Oliver i Rafel Nadal van passar de ser escasses a pràcticament inexistents.

Oliver: «Hem parlat i hi ha hagut bon rotllo»

La poca simptonia es va fer més patent ara fa uns mesos quan el campió manacorí va aixecar contra pronòstic un nou trofeu de l’Open d’Austràlia. Aleshores l’ajuntament de Manacor li va voler retre un homenatge i una recepció oficial, donada la importància de convertir-se en el tennista amb més grand slams de la història de l’esport de la raqueta. Però Nadal va contestar que tenia un calendari apretat, necessitava descansar i havia de tornar a viatjar cap a Acapulco. Ara, després de guanyar el seu 14è Roland Garros i amb una estatua en el seu honor pendent de comanar i col·locar al centre de Manacor, sembla que batle i tennista han acostat posicions. Aquest dimecres Oliver va posar-se en contacte telefònicament amb Nadal per oferir-li una nova recepció oficial a l’Ajuntament i tancar un dia. Rafel va agafar l’encàrrec i li va dir que intentarà trobar el moment adequat. «Hem parlat i hi ha hagut bon rotllo. Ara falta saber quan podrà ser. No hi ha res tancat però anirà bé», ha confirmat Oliver.

El cinema Goya torna a la vida gràcies a la fira Vila del Llibre

El cinema Goya del carrer Pare Andreu Fernàndez de Manacor i tancat ara fa 22 anys torna a la vida. Ho farà aquest mateix dissabte i diumenge en el marc de la fira literària Vila del Llibre. De fet membres de la brigada de l’ajuntament de Manacor han col·locat el mític logotip del Cine Goya llevat fa uns anys, així com una rèplica de les cartelleres, ara de fusta, de la façana principal.

Adéu a l’antiga fàbrica manacorina de Procam

Poc a poc, la història industrial recent de Manacor es va enfonsant (literalment) sense remei, el que dóna bona mostra de la crisi del sector secundari des de fa ja dècades. Ara li ha tocat a l’antiga fàbrica de Procam (Productos Cárnicos de Manacor SA), situada al carrer Indústria, que en qüestió d’hores ha passat a ser tota una illeta sencera d’enderrocs.

Fa anys que la fàbrica de transformació i distribució càrnica estava tancada i ja no hi havia camions que fessin camins. Com va passar amb les Perles Orquídea, situades també a la zona del Mercat, Procam va trobar unes millors condicions a fora i sen va anar al polígon industrial de Binissalem, al carrer Pou del Lledoner.

Les poques possibilitats que qualque altre empresa o particular volgués comprar tot l’edifici tal i com estava, han empés els propietaris a tomar-ho tot i vendre per solars, a fi que tota la superficie pugui transformar-se en sol urbà on s’hi puguin construir vivendes.