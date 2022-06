Una legislatura marcada por la covid y las polémicas políticas

La legislatura ha entrado en la recta final y la inmensa mayoría de los ayuntamientos mallorquines llegarán a las elecciones de 2023 con la misma composición actual. Después del cambio en la alcaldía de Alcúdia formalizado este sábado a mediodía, ya solo queda pendiente el relevo en la alcaldía en el ayuntamiento de Pollença, donde el actual alcalde Tomeu Cifre (Tots per Pollença) cederá la vara a su socio de Unió Mollera Pollencina (UMP), Andrés Nevado, en un día que todavía no ha sido marcado en el calendario porque hace poco el partido mollero no sabía si aceptaría el último año de alcaldía. Finalmente, en una asamblea celebrada a mediados de mayo, UMP decidió cumplir el pacto firmado en 2019 entre Tots, UMP y PP al que posteriormente se sumó El Pi.

Esta ha sido la legislatura de la covid. La pandemia lo condicionó todo, también la gestión municipal. Ha sido un mandato movido porque ha habido de todo: una moción de censura, despedidas de alcaldes históricos, casos de transfuguismo e incluso ayuntamientos con tres cambios programados en la alcaldía. Es el caso del ayuntamiento de Andratx, que ha tenido tres alcaldes durante esta legislatura. El socialista Antoni Mir tomó posesión de su cargo en mayo de 2021 como nuevo alcalde gracias al pacto firmado en su día entre PSOE, El Pi y Més. En virtud de este acuerdo, Mir asume la alcaldía hasta final de legislatura después de que Katia Rouarch, de El Pi, fuera nombrada alcaldesa durante el primer año y Joan Manera, de Més per Andratx, ocupara el cargo hasta el mes de mayo de 2021, cuando pasó el testigo a Mir. De esta forma, Antoni Mir se convirtió en el tercer alcalde socialista que ha tenido el municipio de Andratx desde la democracia. En Sant Llorenç, esta legislatura ha estado marcada por un acontecimiento histórico. Y es que el 20 de noviembre de 2021, el municipio llorencí estrenó nuevo alcalde tras 26 años con Mateu Puigròs (GISCa) al frente del Ayuntamiento. Según la FELIB, Puigròs ha sido el alcalde más antiguo y el que ha sumado más años en el cargo de manera ininterrumpida. Desde entonces, el socialista Pep Jaume, más conocido como Pep Gall, lleva el timón del Consistorio. Lo asumió con «mucha ilusión» pero consciente de que se enfrentaba a un gran reto, 26 años se dicen rápido. Felanitx vivió una profunda crisis política que estalló a mediados de agosto y azotó el pacto continuista entre El Pi del alcalde Jaume Monserrat, el PSOE y el Bloc. La brecha la abrió la salida del ahora regidor no adscrito Joan Aznar de las filas socialistas. Con su marcha el pacto quedó herido de muerte, pero fue sentenciado con el cese de los tres regidores socialistas dejando al gobierno en minoría. Los socios del Bloc trasladaron la situación a los militantes que votaron la salida del equipo de gobierno. A partir de aquí, empezaron las negociaciones entre El Pi y el PP de Catalina Soler. Su sintonía sonó tan afinada que en cuatro días se cerraba el pacto que cambiaría el rumbo del Consistorio, un pacto que sumó la mayoría con Joan Aznar, que continuó en el equipo de gobierno. También hay que citar el caso de Llucmajor, que también incorporó en otoño de 2020 a los dos exregidores de Vox, José Pastor y Raúl Domingo al equipo de gobierno después de que a principios de verano el alcalde Éric Jareño destituyera por falta de confianza a los regidores de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar y Eloy Crusat. Una de las polémicas más sonadas ocurrió en Maria de la Salut en octubre de 2020, donde una moción de censura pactada entre X Maria (la marca local de Més) y PP desbancó al equipo de gobierno pilotado por El Pi y el PSOE con el regionalista Biel Mas como alcalde. El exsocialista Bernat Quetglas figura desde entonces como alcalde del municipio del Pla. El PSOE ha perdido su representación en Búger después de que los tres ediles socialistas que conforman el equipo de gobierno junto al alcalde independiente Pere Torrens acordaran en mayo de 2021 con la federación de la isla su renuncia voluntaria como militantes del PSIB, ya que en caso contrario el partido habría iniciado los correspondientes expedientes de expulsión por haber incorporado a una regidora del PP al equipo de gobierno en minoría. En Binissalem ha habido ruido de sables para desbancar al alcalde Víctor Martí, pero las desavenencias entre PSOE, Més y PP imposibilitaron la moción de censura. Martí llegará en minoría al final del mandato. Por último, los otros municipios que han cambiado de alcalde de forma pactada han sido Santa Margalida (Joan Monjo cogió el relevo de Martí Torres en junio de 2020); Santa Eugènia (Joan Riutort sustituyó a Pep Lluis Urraca hace un año); y Muro (donde Miquel Porquer accedió a la alcaldía dejada por Toni Serra el pasado febrero).