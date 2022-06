Fent i Desfent | Ley de turismo en Balears

Querida. El otro día oía a unos comentar la noticia publicada en las páginas de este periódico de que hoteleros y restauradores se las ven canutas para completar sus plantillas de trabajadores, ya que no pueden venir a la isla porque no tienen donde dormir o simplemente porque el alquiler que les piden supera con creces la nómina que cobrarán. En mi afán de cotillear en conversación ajena, oí que uno decía al otro que “normal” porque “nos han vendido” y además “quieren que nos sintamos mal nosotros porque los precios de los alquileres están por la nubes porque nosotros les ponemos precio”. La verdad es que debo dar la razón a este anónimo lector. Efectivamente han vendido Mallorca como el paraíso de los paraísos y durante años nos han traído turistas a camionadas. Ello ha hecho que el precio de la vivienda se dispare, que tomar un café ya te salga a precio de caviar y que la isla se ha vuelto inhabitable para los autóctonos como nosotros donde ya no tenemos ni un sitio para ir solitos porque todo ya es un parque temático. Y el culpable de todo eso eres tú, amigo lector. Ningún paraíso fue perfecto.

DESFENT | UN POQUITO DE 'SENY' POR FAVOR

Bon tema me treus,Joanet! Sé que me generaré muchos enemigos desvelándote mis pensamientos pero es que he estado unos días por el norte de España y considero que les podríamos enviar unos cuantos turistas. La verdad es que no me siento mal por pensarlo y tampoco creo que sea la única que lo piense. Sé perfectamente que somos una comunidad turística pero reclamar que impere un poco el seny, tampoco es ser una descerebrada mental básicamente porque llegará un momento en que si no le ponemos tope, pasará que los de aquí no podremos vivir en la isla porque los precios son inasumibles para un ciudadano de a pie. Así que pese a la pataleta de niño pequeño de Yllanes en el Parlament y el amago de que es una ley consensuada, bienvenida sea cualquier normativa que ponga un poco de límite a este parque temático en el que se ha convertido la isla. Mira que en plena covid, se llenaron la boca de diversificar nuestra economía pero nada, todo sigue igual. Rápido se han olvidado que las pasamos canutas. No hemos aprendido nada.