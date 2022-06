El desgaste de las malas maneras

E n condiciones normales, lo lógico sería que si Antoni Mir mirara por el retrovisor de lo recorrido en su año al frente de la alcaldía de Andratx, se percatara de que esta no es su ruta y decidiera apearse del cargo. No será así, a no ser que haya una conversión, repentina por su parte, a las formas educadas y la capacidad negociadora imprescindible para quien no puede ni sabe gobernar en solitario.

El alcalde está en horas bajas y se aproximan las elecciones. Es hora de hacer leña del árbol tambaleante. Aún con sobrados argumentos a su favor, la moción de reprobación que presenta el PP no está pensada como contraoferta de gobierno. Busca rematar al alcalde socialista víctima de sus propias inconsistencias y poner en un aprieto a los vacilantes socios de desgobierno. Precisamente esta confluencia de comportamientos interesados y un tanto egoístas serán los que apuntalarán a Mir en la alcaldía. La política es así de incongruente.