Luz verde a una moción para subvencionar la ‘escola d’estiu’ de ses Salines

Endavant reclama una escola d’estiu municipal. Por ello, ante el «elevado» precio de la oferta privada presentó una moción en el pleno de la Junta de Districte de la Colònica de Sant Jordi que se aprobó. Así, el grupo de la oposición insta al ayuntamiento de ses Salines a crear una línea de subvenciones destinada a las familias para cubrir los gastos de la escola d’estiu con un mínimo de 180 euros por niño y de un mínimo de 230 euros si se utiliza el servicio de comedor. También se emplaza al Consistorio a licitar una escuela de verano municipal para la próxima temporada para que pueda ser «una opción viable para las familias». Endavant argumenta que al tratarse de un municipio turístico, la mayoría de familias tienen un pico de trabajo en verano. Lamentan que este verano sea el tercero sin una oferta de escuela de verano municipal, lo que se ha notado, dicen, «en los precios de la única opción no pública existente». Explican que si una municipal de 8 a 14 horas cuesta 145 euros, la oferta actual es de 180 euros mensuales de 9 a 14 horas más 100 euros si se requiere servicio matutino. Si hay que sumar el comedor, el previo asciende a 380 euros. Desde el equipo de gobierno, el regidor Guillem Mas, detalla que los precios ofertados «no están muy desfasados» comparados con una municipal y avanza que el servicio de intervención analizará cómo convocar estas ayudas que se darán tras el verano a las familias empadronadas en el municipio. Justificó que apostaron por la oferta actual y no por una municipal para no hacer «competencia» a una empresa del municipio.