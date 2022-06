Domingo Bonnín: «Mi gestión será continuista, creo que el equipo de gobierno ha hecho las cosas bien»

Más de veinte años después de su irrupción en la política local, Domingo Bonnín será alcalde de Alcúdia desde el sábado hasta el final de la legislatura, un reto que afronta con «ilusión». Asegura que realizará una gestión «continuista».

¿Le hace ilusión ser elegido alcalde de Alcúdia?

Evidentemente. Entiendo que para un político como yo y muchos otros, con tendencia a amar la política municipal, es el súmmum. No puede haber orgullo más grande que ser el alcalde de tu municipio. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de empezar, la verdad.

Tendrá un año para disfrutar del cargo. ¿Habrá tiempo suficiente para aplicar sus políticas?

Un año es corto, no nos daremos cuenta y la legislatura habrá terminado. Pero también es cierto que hemos tenido que parar ciertos proyectos con motivo de la pandemia que confío en reactivar rápido. Creo que seremos capaces de sacar adelante tres o cuatro proyectos muy importantes para que se note que ya no estamos en pandemia y podemos trabajar a gusto.

¿A qué proyectos se refiere?

Para mi, el proyecto de mejora de los balnearios y los accesos a la playa es importante. Estaba parado y ahora se ha reactivado. También tenemos en cartera la construcción de un nuevo punto verde en el municipio y la reforma de la Sala, un tema que tenemos pendiente y tenemos mucha ilusión en activarlo. Creo que en un plazo breve podemos ponerlo en marcha. Otro objetivo es sacar de una vez por todas el nuevo contrato para la recogida de residuos y la limpieza del municipio, que también ha estado colgado un tiempo por los motivos que todos sabemos, la pandemia sanitaria. También seguiremos con la dinámica de siempre de empedrar calles. Ya tenemos un proyecto adjudicado y otro en cartera.

¿Su gestión será continuista o quiere marcar distancias para que se note el cambio en la alcaldía?

Durante estos tres años hemos funcionado como equipo al cien por cien. Ahora me tocará presidirlo a mi, pero no tenemos ningún problema en cuanto al funcionamiento que hemos tenido. Creo que hemos hecho las cosas bien, a pesar de las circunstancias que hemos vivido. La línea será continuista.

Todo indica que el proyecto de entrada del segundo cable eléctrico por el municipio será uno de los caballos de batalla este año que queda. ¿Será tan beligerante como su antecesora?

Evidentemente. No es una cosa de un partido u otro, sino de todo el Consistorio. En su momento hicimos público lo que pensamos e intentaremos imponer de una forma u otra lo que queremos. Para nosotros es impensable que entre por la Victòria, hay otras alternativas. Si tenemos que ser más beligerantes lo seremos.

¿Repetirá como candidato de El Pi?

Es un tema que todavía está por decidir. En principio, mi idea es la de no continuar, pero queda un año y veremos cómo van las cosas. Hay gente que tiene que opinar, sobre todo mi familia, y también hay que ver lo que piensa el partido. Mi idea es que esta sea mi última legislatura. Si ahora tuviese que decir un sí o un no rotundo, sería un no, pero ya veremos.

¿Como miembro de la ejecutiva de El Pi, qué piensa de las recientes dimisiones de comités locales en diversos municipios?

En Alcúdia, El Pi siempre ha mantenido la misma postura. No hay ninguna duda de que estamos en la línea de la actual dirección. También me gustaría decir que no entiendo mucho según qué posturas y declaraciones que se han hecho porque aquí hemos pasado un proceso democrático a través de un congreso en el que ganó una de las dos opciones. Hay una parte del partido que no acepta los resultados democráticos.