Bàrbara Rebassa: «Al principio, la pandemia fue como un bofetón, pero después reaccionamos»

Bàrbara Rebassa se ha despedido este miércoles de la alcaldía de Alcúdia durante el transcurso de un pleno extraordinario. En un emotivo discurso, la ya exalcaldesa asegura que ha sido un «honor» ocupar el primer sillón municipal durante estos tres años y que seguirá trabajando como regidora del equipo de gobierno. No cierra la puerta a repetir como candidata en 2023.

¿Ha sido dura la despedida?

He vivido muchas cosas en estos tres años y siempre cuesta un poco, pero he tenido muy claro que teníamos un pacto. La verdad es que tenía prisa de pasar el momento del discurso de despedida.

¿Cómo definiría estos tres años de mandato?

Los definiría como muy especiales y raros, siempre marcados por la pandemia sanitaria, que vino casi al principio del mandato. Al principio fue como si nos pegasen un bofetón, pero después empezamos a reaccionar principalmente para proteger a la gente y al tejido comercial. A mí me ha hecho mucha ilusión trabajar en temas de personal de la administración, para intentar hacer una nueva organización. Seguiré con este tema porque es largo y recurrente. Tenemos que hacer una administración más ágil para dar cobertura a los ciudadanos, ya que somos servidores públicos.

¿De qué acciones o proyectos se siente más satisfecha?

Yo me siento satisfecha de cómo se gestionó el tema de la pandemia, junto a otras instituciones como el Govern y el Consell. Pusimos sobre la mesa muchas políticas de ayudas que todavía están en marcha. Inyectamos unos seis millones de euros a la calle y lanzamos bonos de consumo para los comercios de Alcúdia. En cuanto a proyectos, destacaría las reformas del puerto, la peatonalización de calles...También estoy orgullosa de haber participado en el proceso para desencallar el tema de la antigua central térmica e idear el proyecto de Tech Mar. Hace treinta años que esta central está en mal estado e intentamos darle una salida.

¿Cuál ha sido su peor momento?

La pandemia, sin duda. También me ha costado comprobar el funcionamiento dentro de la Administración en general. Creo que debemos hacer un esfuerzo los que nos dedicamos a esto porque a veces quieres hacer cosas pero la ley no lo permite o no hay posibilidades. Esto es lo más frustrante. Por contra, lo que más me ha gustado ha sido ir por la calle y que la gente me comentase cosas.

¿Ha dejado muchos proyectos en el tintero?

Muchos, pero seguiré luchando por ellos. Hay proyectos que podremos sacar como la ‘illa de vianants’, cambiar señalizaciones...hay muchos proyectos.

¿Cuál de ellos le hubiera hecho más ilusión acabar como alcaldesa?

El de la ‘illa de vianants’ me hacía mucha ilusión porque supone la peatonalización de los centros históricos de Alcúdia y el puerto. Y después el de la rehabilitación de la central térmica, que está encaminado como muchos otros proyectos.

¿Cuáles son los retos más importantes de Alcúdia a corto plazo?

Durante la pandemia vimos que no tenemos nada más que el turismo. Creo que debemos intentar diversificar la economía y encontrar el equilibrio entre residentes y turistas. Es necesario.

¿La entrada del segundo cable por la Victòria, que ustedes rechazan, se resolverá de forma favorable para Alcúdia?

Este ha sido también un buen marrón. Yo confío que sí porque en las reuniones que hemos mantenido he visto que hay voluntad para llegar a un acuerdo.

¿Será la candidata en 2023?

No lo sé, ahora tengo que recolocarme y después ya se verá.

¿Le hace ilusión?

Si el partido así lo considera estaría dispuesta, pero ahora no puedo dar ni un sí ni un no rotundo.